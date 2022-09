UN-Nachhaltigkeitsziele

(c) Erwin Wimmer

Richtig eingesetzt kann Geld viel bewirken. Die Vereinten Nationen haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um bis 2030 globale Herausforderungen wie Klimaschutz, Umweltzerstörung oder Armut in den Griff zu bekommen.

In insgesamt 17 Sustainable Development Goals (UN-SDGs) ist definiert, was es für die Zielerreichung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene alles braucht. Ziele, die auch bei KEPLER Fonds für Anlagestrategie und Firmenkultur richtungsweisend sind. Hier zwei Beispiele:

SDG 4: Hochwertige Bildung - befasst sich mit dem Zugang zu Bildung und soll jungen Menschen berufliche Qualifikation ermöglichen. Kinderarbeit, einem strikten Ausschlusskriterium in den nachhaltigen Anlagestrategien, wird dadurch stark entgegengewirkt. KEPLER unterstützt zudem als langjähriger Partner die Bildungsmaßnahmen von SOS-Kinderdorf bei gezielten Ausbildungsprojekten.

SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie - deckt den Zugang zu verlässlichen Energieformen ab. Fossile Brennstoffe und die aktuell heftig und kontrovers diskutierte Atomkraft zählen nicht dazu. Beide Energieformen bleiben in den ESG-Anlagestrategien bei KEPLER unverändert ausgeschlossen. Auch für das Unternehmen selbst hat SDG 7 seine Auswirkungen. KEPLER nutzt am Firmensitz in Linz ausschließlich Ökostrom.

KEPLER ist mit über 20 Jahren Erfahrung ein Pionier

im Bereich Nachhaltige Geldanlage. Mehr dazu unter www.kepler.at





Diese Marketingmitteilung stellt kein Angebot, keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung, Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder unabhängige Finanzanalyse dar. Sie ersetzt nicht die Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Aktuelle Prospekte (für OGAW) sowie die

Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich. Anleger oder potenzielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.