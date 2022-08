Guter Auftakt von Straka im PGA-Saisonfinale

Sepp Straka blieb am ersten Tag sechs unter Par und lag damit auf Platz neun.

Sepp Straka hat einen guten Start in die Tour Championship in Atlanta hingelegt. Beim Finale der besten 30 Profis der FedExCup-Rangliste im East Lake Golfclub spielte er nach drei Birdies und einem Bogey eine 68er-Runde und war mit gesamt sechs unter Par damit nach Tag eins Neunter. In Führung mit 15 unter lag der US-Amerikaner Scottie Scheffler, der auf eine 65 kam. Laut dem Play-off-System legte der Tourführende Scheffler bei 10 unter Par los, Straka begann bei 4 unter.

(APA)