Stockerlplatz für Binnengrant

Trotz unterschiedlicher Kulturen haben Kuwait und Österreich in einer Studie ganz ähnlich abgeschnitten.

In einer Studie (Thema wird in Cliffhangermanier noch nicht verraten) ist Kuwait auf dem letzten Platz gelandet und Österreich auf dem vorletzten. Das hat mich gewundert. Auf den ersten Blick scheint es sich doch um sehr unterschiedliche Kulturen zu handeln. Kuwait ist ein Wüstenstaat, Österreich ein kühles Alpenland. Die durchschnittliche Höchsttemperatur im Sommer beträgt in Kuwait 46 Grad. Davon sind wir noch Lichtjahre entfernt. Zumindest Jahre. Kuwait hat ­riesige Erdölvorkommen. Bei uns kommen Schmiermittel in keiner Erscheinungsform vor – im Gegenteil, es ist sogar strafbar. Und natürlich ist Kuwait eine Monarchie. In Österreich müssen sich die Liftkaiser mit demokratisch gewählten Volksvertretern herumplagen.

Lukrative Stellen im öffentlichen Bereich sind bei uns keine Erbpacht, sondern es gibt Ausschreibungen und Objektivierung. Die Häufung bestimmter Familiennamen in manchen Institutionen kann auch andere Gründe haben als Nepotismus und Simonie, z. B. familiäre Überbegabung. In Kuwait werden Frauen diskriminiert, bei uns können sie sich mit dem Niedriglohntrick in die tollsten Jobs einkaufen. Bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen vergleiche (in Kuwait gibt’s die Todesstrafe, bei uns nur soziale Vernichtung für Verwendung falscher Worte), lasse ich lieber die Katze aus dem Sack.

Laut einer Umfrage unter Expatriats über Freundlichkeit und Unfreundlichkeit der Gastgeberländer ist Kuwait das grantigste Land auf der Welt. Und Österreich das zweitgrantigste. Die Kuwaiter sind zu den Ausländern am allerunfreundlichsten. Wir am zweit­allerunfreundlichsten. Bleibt nur die Frage, ob die Kuwaiter auch unter­einander so unfreundlich sind. Vielleicht sind in diesem Fach (Binnengrant) doch wir die Nummer eins.

("Die Presse Schaufenster" vom 26.08.2022)