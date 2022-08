Immobilien in Paris und München am teuersten, Wien auf Platz 12

Deloitte hat die Immobilienpreise in 68 europäischen Großstädten verglichen.

In einer Branchenstudie haben Experten des Beratungsunternehmens Deloitte die Immobilienpreisen aus 68 Großstädten in 23 europäischen Ländern verglichen. Die Daten stammen aus dem Jahr 2021. Teuerste Stadt in Europa ist demnach Paris mit 13.462 Euro durchschnittlich pro Quadratmeter, gefolgt von München (10.500 Euro). Wien befindet sich mit dem durchschnittlichen Preis für Neubauwohnungen von 5788 Euro in den Top 12, gleich hinter Barcelona. Der Anstieg im Vergleich zum Jahr 2020 betrug in der österreichischen Hauptstadt 8,2 Prozent. Österreichweit beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis 4782 Euro.

Die teuersten Städte Europas (Quadratmeterpreise) Paris 13.462 Euro München 10.500 Euro London (innere Bezirke) 8426 Euro Oslo 8417 Euro Franfurt 8400 Euro Amsterdam 7600 Euro Kopenhagen 7283 Euro Hamburg 6900 Euro London (äußere Bezirke) 6510 Euro Berlin 6500 Euro Barcelona 6251 Euro Wien 5788 Euro

Besonders günstig war es in den bulgarischen Großstädten Varna und Burgas am Schwarzen Meer: Dort waren neue Wohnungen im Durchschnitt für rund 900 Euro pro Quadratmeter zu haben.

Deloitte Real Estate Leader Michael Müller sagte, europaweit seien die Preise für Bauleistungen gestiegen. Gestörte Lieferketten und knappes Baumaterial erhöhten die Risiken in der Planung und Abwicklung von Bauvorhaben. Personalmangel und die Inflation trieben die Baupreise weiter. Steigende Zinsen könnten die Nachfrage und den Preisanstieg aber bremsen.

>>> Deloitte Property Index 2022

(Red. APA/dpa)