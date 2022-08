Doppelgänger teilen DNA, auch ohne verwandt zu sein

(c) GETTY IMAGES

Zum Verwechseln ähnlich? Manchmal ist das nicht nur bei Zwillingen so.

Menschen, die sich zum Verwechseln ähnlich schauen, teilen oft auch Gene, wie eine Studie aus Spanien nachweist.

Jeder hat irgendwo einen Doppelgänger - so lautet eine allgemeine Weisheit. Sie beweist immer dann ihre Gültigkeit, wenn einem jemand gegenübersteht, der einem Familienmitglied oder Bekannten tatsächlich wie aus dem Gesicht geschnitten wirkt. Wem bei dem Gedanken, Gesichtszüge und andere äußerliche Merkmale mit jemandem außerhalb der eigenen Familie zu teilen, das Gruseln kommt, dem werden auch die Ergebnisse einer Studie aus Spanien Gänsehaut bereiten. Denn wer sich zum Verwechseln ähnlich schaut, teilt oft auch Genvarianten, ohne tatsächlich miteinander verwandt zu sein.

Ein Forschungsteam des Josep Carreras Leukaemia Research Institute in Barcelona untersuchte 32 solcher zufälliger „Zwillingspaare“. Ausgewählt wurden Paare, die der kanadische Fotograf François Brunelle für seine Serie „I'm not a look-alike!“ abgebildet hatte.

Entfernt verwandt oder doch Zufall?

Mittels DNA-Test und Fragebogen wurde herausgefunden, dass die Doppelgänger nicht direkt verwandt sind. Das genetische Material sei eben einfach nur „sehr ähnlich“. Das führe oft auch zu ähnlicher Größe und Gewicht oder dem gleichen Lebensstil. Während für das menschliche Auge alle 32 Doppelgängerpaare zum Verwechseln aussahen, befand Gesichtserkennungssoftware nur 16 Paare für so ähnlich wie eineiige Zwillinge. Genau diese Paare sind sich auch genetisch deutlich ähnlicher, wie weitere Untersuchungen nachwiesen.

Ganz ident waren die jeweiligen Doppelgänger freilich nicht. Die Betrachtung der Epigenetik eines jeweiligen Paares, also jenen Faktoren, die Aktivität eines Gens bestimmen und die Entwicklung von Zellen beeinflussen, zeigte sogar deutliche Unterschiede zwischen den beiden Personen. Auch Mikroorganismen im Körper der jeweiligen falschen Zwillinge, also Pilze, Bakterien und Viren, wiesen deutliche Unterschiede auf.

Genetische Kombinationen

Neun der untersuchten Paare wurden sogar als „ultra-look-alikes“ eingestuft. Sie glichen sich in immerhin 3730 Genen (von etwa 25.500, die der Mensch hat). Manel Esteller, Leiter des interdisziplinären Forschungsteams erklärt den Sachverhalt gegenüber CNN so: „Mittlerweile gibt es so viele Menschen auf der Welt, die DNA-Sequenzen ähneln sich da einfach immer wahrscheinlicher.“ Und heute sei es, mithilfe des Internets, auch viel einfach „seinen“ Doppelgänger ausfindig zu machen. Wer Interesse daran hat, einen möglichen Doppelgänger ausfindig zu machen, kann das beispielsweise auf der Internetplattform twinstrangers.net.

Universell anwendbar sind die Ergebnisse der Studie allerdings nicht - dafür seien zu wenig Doppelgängerpaare untersucht worden. Außerdem überwogen Paare europäischer Abstammung, ob die Studienergebnisse auf den weltweiten Genpool anwendbar sind, ist nicht klar.

(chrima)