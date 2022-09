Octapharma baut Standort in Wien-Favoriten stark aus

Expansion. Am Hauptproduktionsstandort des Familienunternehmens soll die Plasmaproduktion verdoppelt werden.

Woraus besteht Blut? Ein besonders wichtiger Bestandteil ist das Blutplasma, das in der modernen Medizin einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt. Es ist jene proteinhaltige Flüssigkeit des Blutes, die die Blutkörperchen durch unsere Adern transportiert. Mithilfe von Humanplasma können heute viele Krankheiten therapiert, Organtransplantationen durchgeführt und somit Menschenleben gerettet werden.

Jahrzehntelange Expertise

Ein Unternehmen, das darin eine große Expertise besitzt, ist Octapharma. 1983 in der Schweiz gegründet, widmet sich das Familienunternehmen ganz der Entwicklung und Herstellung hochqualitativer Humanproteine aus Humanplasma und humanen Zelllinien. Die wichtigsten drei therapeutischen Bereiche sind Hämophilie, Immunologie und Intensivmedizin. Allesamt Gesundheitsbereiche, die in der fast 40-jährigen Geschichte immer wichtiger wurden und Octapharma damit zum größten familiengeführten und unabhängigen Plasmafraktionierer der Welt gemacht haben.

Standortvergrößerung in Wien

Bereits seit 1989 gibt es den Unternehmensstandort im zehnten Wiener Gemeindebezirk Favoriten, an dem nicht nur umfangreich Forschung betrieben wird, sondern auch innovative Medikamente für die ganze Welt hergestellt werden. Dieser wurde in den vergangenen 30 Jahren ständig ausgebaut und wächst weiter: Allein in den letzten fünf Jahren wurden über 200 Mio. Euro investiert, für die nächsten Jahre sind Investitionen von weiteren 250 Mio. Euro geplant – also Gesamtinvestitionen von fast einer halben Mrd. Euro.

Erst heuer wurde beispielsweise die technische Umsetzung eines neuen Projektes abgeschlossen: Mit BASIY soll die Plasmaproduktion in Wien verdoppelt werden. Im Zuge des Baus wird die laufende Produktion ohne Unterbrechungen weitergehen, gleichzeitig soll die neue Anlage nahtlos integriert werden. „Mit dem Ausbau wollen wir vor allem den wachsenden Versorgungsbedarf der Patient:innen mit dringend benötigten Medikamenten gewährleisten. Gleichzeitig schaffen wir Arbeitsplätze und werten den Standort Wien weiter enorm auf“, so Octapharma Österreich-Geschäftsführerin Dr. Barbara Rangetiner.

Divers und flexibel

Inzwischen sind mehr als 1300 Mitarbeiter:innen – knapp die Hälfte in der Produktion, mehr als 100 Mitarbeitende kümmern sich um Forschung und Entwicklung – in der Oberlaaer Straße 235 tätig. Angestellte aus 37 Nationen und ein Frauenanteil von fast 40 Prozent sorgen für ein diverses Arbeitsumfeld. Mittels flexibler Arbeitszeitmodelle – zum Beispiel in der 4-Tage-Schicht – können Mitarbeitende ihre Arbeitszeit teils individuell gestalten. Darüber hinaus wurde Octapharma 2019 und 2021 als einer der „trend Top Arbeitgeber“ ausgezeichnet und errang 2022 Platz eins der Pharmabranche in der Randstad-Studie, was den Stellenwert als attraktiver Arbeitgeber untermauert.

Dr. Andrea Buchacher (c) beigestellt

Karrierechancen

Zudem werden bei Octapharma interne Karrieremöglichkeiten gefördert. Ein gutes Beispiel dafür ist Dr. Andrea Buchacher: Die studierte Biotechnologin ist seit 27 Jahren im Unternehmen tätig und hat selbst einige Stationen erfolgreich durchlaufen. „Bei Octapharma kann man sich in verschiedensten Fachbereichen entwickeln. Ich habe in der Forschung als Immunglobulinspezialistin begonnen, nach einigen Jahren bin ich in die Qualitätskontrolle gewechselt“, beschreibt Dr. Buchacher kurz ihren Werdegang. Nun ist sie mittlerweile seit zehn Jahren als Head of Quality Unit im Top-Management. „Das Besondere an der Arbeit bei Octapharma ist die Abwechslung. Wir haben ein tolles Team und machen viele verschiedene Projekte, bei denen auch individuelle Problemlösungen gefragt sind.“