Mord in Serie: Diese Krimi-Fortsetzungen emfehlen wir

In keinem Literatur-Genre wird so sehr „in Serie“ gedacht wie bei Krimis. Eine Auswahl der spannendsten Fortsetzungen – vom sardinischen Hochland bis in Londons Häuserschluchten, von Barcelona bis Stockholm.

Eva Rossmann: „Tod einer Hundertjährigen“

In der Ogliastra, dem sardinischen Hochland, werden die Menschen besonders alt - es sei denn, jemand setzt ihrem Leben mittels Gift ein Ende. In solch einen Fall werden die Wiener Journalistin Mira Valensky und ihre schlagfertige Freundin Vesna hineingezogen. Offiziell auf Kurzurlaub, stecken die beiden bald bis zum Hals in Ermittlungen rund um Wundermittel gegen das Altern und undurchsichtige Immobiliendeals. Mit „Tod einer Hundertjährigen“ legt Eva Rossmann den 21. Krimi rund um das Spürnasen-Duo Mira und Vesna vor. Obwohl Rossmann alles reinpackt, was sie liebt - Sardinien, gute Küche, Mord -, stehen zu viele Informationen zu wenig Spannung gegenüber.