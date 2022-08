Verzichtet! Wie der Mensch die Erde überfordert

Wir werden unsere Bedürfnisse reduzieren müssen, sonst reichen die Rohstoffe der Erde trotz aller Nachhaltigkeitsmaßnahmen bald nicht mehr, sagt Martin Greimel vom Zentrum für Bioökonomie an der Boku Wien.

Selbst wenn wir alles recyceln, statt es wegzuwerfen, und wenn wir zusätzlich für alles, was wir neu produzieren, ausnahmslos nachwachsende Ressourcen verwenden, würden wir den Bedarf an Rohstoffen nicht decken können. Zu dieser ernüchternden Feststellung gelangt Martin Greimel, Leiter des vor drei Jahren eingerichteten Zentrums für Bioökonomie an der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien. Dort befasst man sich insbesondere mit dem Wirtschaften unter Berücksichtigung der Naturgesetze. Und so kommt Greimel zum Schluss: „Eine Befriedigung des gegenwärtigen Bedarfs an Rohstoffen kann sich auch bei einer hundert Prozent ökologischen Kreislaufwirtschaft nicht ausgehen.“

Greimel ist einer der Referenten beim derzeit stattfindenden Europäischen Forum Alpbach in Tirol, bei dem er am Freitag gemeinsam mit anderen Vortragenden die Chancen einer biobasierten Kreislaufwirtschaft mit Fokus auf dem Rohstoff Holz ausgelotet hat. Warum die Menschheit mehrere Planeten Erden brauchen würde, um ihre Ressourcen-Bedürfnisse zu befriedigen, erklärt er so: „Die Menschheit entnimmt der Erde gegenwärtig rund 90 Gigatonnen Rohstoffe pro Jahr und verwendet sie überwiegend nach dem linearen Prinzip: Man nimmt etwas, verwertet es, und was man nicht mehr braucht, wird weggeschmissen. Das überfordert das Potenzial der Erde bei vielen Ressourcen wie zum Beispiel bei den fossilen Rohstoffen Erdöl und Kohle, sowie bei Phosphor, Kupfer, Lithium, Zink und anderen mehr.“