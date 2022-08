Gewessler rührt für Grüne Werbetrommel in Tirol

Das Forcieren des Energiethemas sei derzeit sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene das absolute Gebot der Stunde, meint die Umweltministerin.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat sich für eine erneute grüne Regierungsbeteiligung nach der Tiroler Landtagswahl am 25. September ausgesprochen - gerade in Zeiten der Klimakrise. Das Forcieren des Energiethemas sei derzeit sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene das absolute Gebot der Stunde, meinte die Ministerin am Freitag in Vomp: "Die grüne Handschrift ist aktuell wichtiger als je zuvor".

Auf eine bevorzugte Koalitionsvariante - derzeit regieren die Grünen noch mit der ÖVP - wollte sie sich Gewessler auf Nachfrage nicht festlegen. "Das wird auf Landesebene entschieden und festgelegt, unter anderem von Klubobmann und Spitzenkandidat Gebi Mair", betonte sie.

Dieser lag indes naturgemäß ganz auf einer Linie mit der Ministerin: "Es braucht die Grünen in Verantwortung." Man wolle jedenfalls "gestalten" und mitregieren, auch weil man dann in Sachen Lärmschutz, Energiethemen und Umweltschutz den "direkten Draht hat und vermitteln kann", so Mair, der ebenfalls an dem Pressegespräch teilnahm. Eine bevorzugte Koalitionsvariante wollte auch der Frontmann erneut nicht nennen: "Darüber werden wir in den nächsten Wochen und vor allem nach der Wahl diskutieren".

(APA)