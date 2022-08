Mit Gaming-Effekt und Vorbildfunktion

Mit dem Aufbau von Gesundheitskompetenz kann nicht früh genug begonnen werden.

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr?“ Im Zusammenhang mit Gesundheit hat dieser Spruch auf alle Fälle seine Berechtigung: „Der Grundstein für Gesundheit wird in der Kindheit und Jugend gelegt, Kinder und Jugendliche sollten also möglichst früh mit dem Thema in Berührung gebracht werden“, sagt Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuz – Verein für Gesundheitsförderung. Kindergärten und Schulen haben sich des Themas angenommen, und so stehen immer öfter diverse Gesundheitsprojekte auf dem Programm.



Dabei gehe es nicht bloß darum, Wissen zu vermitteln. „Das ist nur ein kleiner Teil“, sagt Lilly Damm vom Zentrum für Public Health an der Med-Uni Wien. Wesentlich sei es, das Gehörte zu verstehen und umsetzen zu können. „Es geht also um Kompetenzaufbau, etwa um gute Entscheidungen treffen zu können. Denn Wissen, das nicht angewendet wird, ist wertlos“, sagt die Expertin für ärztliche Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen. Die größte Herausforderung dabei sei laut Sander, nicht mit erhobenem Zeigefinger zu agieren, sondern Kinder und Jugendliche auf Augenhöhe abzuholen. Die Kommunikation ist auch für Damm ein Schlüsselfaktor. „Bis zum elften, zwölften Lebensjahr ist der Begriff Gesundheit abstrakt, und es wird nicht verstanden, welche Bedeutung er für das eigene Leben hat – schon gar nicht langfristig“, erklärt Damm. Kinder würden beispielsweise nie sagen, dass sie gesund seien, sondern dass sie sich wohl oder gut fühlten. Auch mit Begriffen wie Bluthochdruck oder Diabetes könnten sie nichts anfangen.



Kindergartenpädagogen und Lehrer sollten daher darauf achten, wie sie die Botschaften transportieren. „Man muss die Sprache und Begriffe an Alter, Verständnis und die entwicklungspsychologische Phase anpassen“, rät Damm.

Aktives Mitmachen gefragt

Dasselbe gelte für die Methoden. Wichtig sei es, Kinder zum aktiven Mitmachen einzuladen, da das Miteinbeziehen Damm zufolge eine ganz andere Qualität als Belehren habe. „Wir haben zum Beispiel im Rahmen des Projekts ,Coole gehen zur Schule‘ Kinder der Volksschule Purkersdorf dazu motiviert, zu Fuß in die Schule zu gehen“, berichtet Sander. Mittels Schrittzähler wurde die Klasse mit den meisten Punkten ermittelt. „Der Gaming-Effekt ist wichtig“, ist Sander überzeugt. Ende Juni wurde zudem gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein Praevenire und dem Stiftsgymnasium in Seitenstetten die Praevenire Summer School für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren veranstaltet. „Unter dem Motto ,Bewegung & Gesundheit‘ haben Wissenschafter und Spitzensportler in Vorträgen den Schülern Wissenschaft nähergebracht und gleichzeitig aufgezeigt, welche Möglichkeiten es im österreichischen Gesundheitswesen gibt und wie wichtig Bewegung für den Körper ist“, erzählt Sander. Darüber hinaus seien in diversen Workshops, etwa zum Thema Bewegung und Psyche, Arbeitshypothesen überprüft worden. Die Erfahrungen fließen als Handlungsempfehlung für die Politik auch in das sogenannte Praevenire-Weißbuch ein.



Doch nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch deren Eltern müssten bei den Projekten miteinbezogen werden. Damm plädiert zusätzlich dafür, den gesamten Lehrkörper und die Direktion ins Boot zu holen. „Damit Kinder und Jugendliche Gesundheitskompetenz aufbauen können, muss das gesamte Setting, in dem sie leben, miteinbezogen werden“, sagt Damm.



Auf die breite Teilhabe setzt auch Julia Straub-Eichinger, Professorin für Biologie und Psychologie am Gymnasium Schwechat. Im Vorjahr zur Gesundheitsbeauftragten ernannt, will sie einen Schwerpunkt für psychosoziale Gesundheit setzen. In einem ersten Schritt wird es zu Semesterstart für die ersten Klassen Workshops geben, die von Mediatoren abgehalten werden. „Themen sind Achtsamkeit, Konfliktmanagement, Kommunikation und Gewaltprävention“, sagt Straub-Eichinger. Zu 80 Prozent werden die Workshops vom Land Niederösterreich, zu 20 Prozent vom Elternverein finanziert. Den Themen Lernlust/Lernfrust und Ängste sind zwei Elternabende gewidmet. „Beim ersten geht es darum, wie man Kinder bei Lernfrust unterstützen kann. Beim zweiten darum, wie Ängste und depressive Verstimmungen erkannt und wie ihnen begegnet werden kann“, so Straub-Eichinger. Zudem sind zwei Vorträge pro Jahr für Lehrende geplant. Auf dem Programm stehen heuer Kommunikation und Konfliktmanagement sowie Burn-out-Prävention und Work-Life-Balance.

Authentische Vorbilder

Dass Lehrende auf sich achten und gleichzeitig Gesundheitskompetenz aufbauen, ist für Damm unerlässlich: „Ich kann nicht Gesundheit predigen und gleichzeitig selbst nichts dafür tun. In diesem Fall leidet die Authentizität, und die Botschaft kommt nicht an.“