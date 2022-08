Vor Sonnenaufgang

Wer zu anderen Zeiten als üblich durchs Grätzel spaziert, kann es durch ganz andere Augen sehen.

Es ist kurz nach fünf Uhr, draußen dämmert es. Ich stupse den Hund an, der seufzend aufblickt. Dass wir beide keine Frühaufsteher sind, verbindet uns eigentlich, aber heute ist es anders.



In manchen Nächten überkommt mich die Bettflucht, und ich breche die alte Gewohnheit des späten Aufstehens, die ich als Journalistin ohne Probleme weiterführen konnte – vor acht Uhr gibt es keine Pressetermine. Wenn ich nicht mehr schlafen kann, dann gehen wir also spazieren, der Hund und ich. Denn der frühe Morgen mit seiner nüchternen, unromantischen Art eignet sich ausgezeichnet zum Nachdenken.



Natürlich, viele sind zu dieser Uhrzeit längst auf dem Weg zur Arbeit. Die Straßenbahnen sind gut gefüllt, noch bevor die Sonne aufgegangen ist. Doch während die Nacht stets meine Verbündete war, und ich gern noch unterwegs bin, wenn es draußen dunkel ist, ist mir die Zeit rund um die Morgendämmerung fremd. Eine Eule, keine Lerche, Sie wissen schon. Doch gerade das Fremde birgt ja oft die größte Faszination.

Wenn ich also um kurz nach fünf Uhr durch die Straßen spaziere, sehe ich mein Grätzel durch ganz andere Augen. Die Vögel picken ungestört die Essensreste aus den Mistkübeln, und sogar ein Eichhörnchen huscht über den Gehweg. Eine Joggerin läuft mir entgegen und quert die Straße, an der man sonst fast unendlich lang warten muss, bis kein Auto mehr kommt. Und in der Bäckerei an der Hauptstraße brennt auch schon Licht: Die Verkäuferin sortiert Kuchen und Kipferl aus Plastikboxen in die Vitrine ein. Mit dem Dinkelbrot unter dem Arm, das mittags meistens schon ausverkauft ist, drehe ich um.



Hinter der Kirche geht nun langsam die Sonne auf. Ein bisschen romantisch ist er dann nämlich doch, der frühe Morgen.

