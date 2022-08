Andrea Grill: In Italien wäre ich ein Mann

Die Sprache verankert die Menschen in der Landschaft.

Weiblich, männlich, sächlich - Gendern ist nichts Universelles, dessen Dringlichkeit sich selbstverständlich darstellt. Es gehe darum, die Sprache unter die Lupe zu nehmen, aber sie zugleich nicht in administrative Handschellen zu zwingen, so Andrea Grill in ihrem Essay, den sie selbst vorträgt.

