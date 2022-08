Die Austria bekommt es in der Fußball-Conference League mit starker Konkurrenz zu tun.

Neben Villarreal zogen die Wiener bei der Gruppen-Auslosung am Freitag in Istanbul noch Hapoel Beer-Sheva aus Israel und Polens Meister Lech Posen als Gegner. Erster Spieltermin ist am 8. September, am 3. November wird die Gruppenphase abgeschlossen.

(APA)