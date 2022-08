Papst wegen Geburtenrückgang in Europa besorgt

via REUTERS

Der Papst hat sich am Freitag erneut wegen des starken Geburtenrückgangs und des "demografischen Winters" in Europa besorgt gezeigt. "Anstelle von Kindern haben die Leute lieber Hunde und Katzen. Das ist eine geplante Zuneigung, eine Zuneigung ohne Probleme", sagte der Papst. Er zog sich damit die Kritik eines großen italienischen Tierschutzverbands zu.

Bei einem Treffen mit Ordensfrauen am Freitag richtete der Papst einen Appell zur Unterstützung der Familien. Der "demografische Winter" sei nicht nur ein menschliches Problem, sondern auch ein Problem für die Staaten.

Die Tierschutzorganisation Enpa reagierte kritisch auf die Worte des Papstes. Es gebe keine "Konkurrenz" zwischen Kindern und Haustieren. Die Organisation bezog sich auf eine Statistikstudie, laut der hauptsächlich Paare mit Kindern Haustiere haben. Dies sei nicht das erste Mal, dass Franziskus Tiere gegen Kinder ausspiele, hieß es in einer Presseaussendung.

"Der Papst beharrt auf seinem Irrtum. Denn es gibt so viele Familien, die sich an unsere Heime und Freiwilligen wenden, um ein Tier zu adoptieren, und sie haben oft Kinder. Die Liebe zu Tieren ist ein absoluter Wert an sich. Es hat nichts damit zu tun, ob man Kinder hat oder nicht", sagte Carla Rocchi, Präsidentin von Enpa. Um ein Tier zu pflegen, sei die Bereitschaft notwendig, Liebe, Zeit und Hingabe zu schenken.

