„Im Vergleich zu einer Welt ohne Energiepreiskrise werden wir an Wohlstand verlieren“, meint Gabriel Felbermayr, Chef des Wifo.

Wichtiger als staatliche Hilfen sei jedoch der Inflationsausgleich im Rahmen der Lohnrunde, sagt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr.

Die Presse: Sie meinten unlängst, dass es zu einer Inflation von bis zu 18 Prozent im Winter kommen kann, wenn es Probleme bei der Gasversorgung gibt. Gazprom dreht regelmäßig am Gashahn. Wird es so kommen?

Gabriel Felbermayr: Die Gaspreise sind jetzt schon sehr hoch, weil der Markt ein Lieferende einpreist. Eine Prognose ist hier daher mit hoher Unsicherheit behaftet. Angenommen ab 1. Oktober fließt kein Gas mehr, dann würde es in den Monaten darauf Inflationsraten in der Größenordnung von deutlich über zehn Prozent geben. Die Jahresrate für 2023 würde dann ebenfalls auf knapp zehn Prozent steigen, mit monatlichen Werten durchaus darüber. Und das wäre eine Verdoppelung von dem, was wir ohne Gasstopp erwarten.

Denn eigentlich prognostiziert das Wifo für 2023 eine leichte Abschwächung der Inflation.

Genau. Und die Gründe für diese Entlastung bleiben ja auch bei einem Gaslieferstopp intakt. Das betrifft etwa Industrierohstoffe, auch Lebensmittel und vor allem Erdöl. Hier war der Preis schon im März 2022 sehr hoch, beim Jahresvergleich wird die Steigerung ab März 2023 daher deutlich geringer ausfallen. Selbst wenn der Gaspreis noch einmal massiv nach oben geht, gibt es also Entlastungen in anderen Bereichen.

Die Inflationsrate soll laut Ihnen dennoch lang über dem EZB-Ziel von zwei Prozent liegen. Was heißt das genau?