Zudem ist seit Juli das „Austrian Micro Data Center“ (AMDC) in Betrieb.

Daten werden gern als Rohstoff der Zukunft bezeichnet. Voraussetzung, von diesem Schatz zu profitieren, ist freilich, ihn heben und verarbeiten zu können. In Österreich passieren gerade mehrere Schritte in diese Richtung. So sei etwa der mit Juli erfolgte Start des Austrian Micro Data Center (AMDC) „die wichtigste Reform in den letzten Jahren in dem Bereich“, sagte Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) beim Forum Alpbach. „Wir schließen damit zu internationalen Standards auf.“ Zudem soll ein neues, mit neun Mio. Euro dotiertes Förderprogramm die Forschung in diesem Bereich unterstützen. Weiters geplant ist ein sozioökonomisches Panel, für das regelmäßig 5000 Haushalte befragt werden.



Darüber freut sich freilich der Sozialwissenschaftler. „Österreich schließt von den hinteren Rängen zu den Vorbildländern auf“, sagt Volkswirt Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria, wo das AMDC angesiedelt ist. Was also wird nun durch das neue Datenzentrum möglich? Forschende bekommen dadurch erstmals Zugang zu detaillierten Informationen über die Gesellschaft, auf die sie – unter strengen Datenschutzauflagen – zugreifen können. Diese betreffen etwa Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Steuer- und Unternehmensdaten, demografische Kennwerte sowie Informationen zur Migration oder Binnenwanderung und sozioökonomische Erhebungen.

Primär für Forschung gedacht

Dabei gehe es keineswegs um Fallstudien zu einzelnen Individuen oder Firmen; vielmehr biete sich die Chance, größere gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragestellungen derart zu beantworten, dass Ursachen und Auswirkungen miteinander verknüpft werden können, sagt Thomas. So lässt sich etwa errechnen, welchen Einfluss die Ausbildung auf Einkommen und Beschäftigungschancen hat. Ob all das künftig mehr evidenzbasierte Politik ermögliche? „Ja“, sagt Polaschek. In erster Linie dienten die Daten aber der Forschung. 15 Einrichtungen haben sich bereits akkreditiert, etwa die Unis in Salzburg und Wien, die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das IHS oder das Wifo. 59 Datensätze sind derzeit schon eingespielt, darunter auch Daten aus dem Wissenschaftsministerium.



Um die aufwendige Forschung mit den Daten zu stärken, werde zudem ein neues Förderprogramm gestartet, so Polaschek. Die ÖAW arbeite aktuell an der Umsetzung. Nächstes Jahr soll außerdem der Startschuss für das „Austrian Socio-Economic Panel“ erfolgen: Die Haushalte sollen jährlich zu Familie, Migration, Bildung oder zur wirtschaftlichen Situation im Haushalt befragt werden. Das Bildungsministerium stellt dafür bis 2026 fünf Mio. Euro bereit.



Die neuen Möglichkeiten würden dem Wissenschaftsstandort „sehr gut tun“, sagt Statistik Austria-Chef Thomas. (gral)