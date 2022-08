Habecks erster Fehler

Die europaweit einzigartige Idee der Gasumlage sorgt für Empörung. Der Wirtschaftsminister will nun prüfen lassen – und gibt den anderen die Schuld.

Es gehört mit zum Polit-Phänomen Robert Habeck, dass er offen in Worte fasst, was gerade mit ihm passiert. „Ich bin in keiner guten Position, das muss man einfach sagen“, analysierte der grüne Wirtschaftsminister am Donnerstagabend die Lage bei einem Auftritt im westdeutschen Münster.

Der Kanzler der Herzen, das Kommunikations-Genie, der Klartext-Politiker – über Monate schien es, als hätte der 52-Jährige als Einziger in Deutschland begriffen, was die Bevölkerung in der schwersten Krise der vergangenen Jahrzehnte braucht. Der Vizekanzler ist beliebt wie kein anderes Regierungsmitglied, sein ungeschminkter Stil strahlte über die Landesgrenzen, wurde auch von österreichischen Polit-Kommentatoren gelobt. Jetzt muss Robert Habeck zeigen, wie er mit seinem ersten schweren Fehler umgeht.