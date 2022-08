Fahrer gefasst: Lieferwagen fuhr in Brüssel in Terrasse

Ob er den Wagen absichtlich oder unabsichtlich in die Terrasse steuerte, war zunächst unklar. Nach Angaben des Brüsselers Bürgermeisters Philippe Close könnten Zeugensausagen allerdings auf eine Straftat hindeuten.

Der Fahrer des Kleintransporters, der in der belgischen Hauptstadt Brüssel in die Terrassen einer Brasserie und eines Fast-Food-Restaurants gefahren ist, ist gefasst. Das berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga am Freitag unter Berufung auf zunächst nicht genannte Quellen. Der Mann wurde demnach in Antwerpen festgenommen.

Bei dem Vorfall Freitagmittag in Brüssel waren sechs Personen leicht verletzt worden. Der Fahrer war danach geflüchtet. Ob er den Wagen absichtlich oder unabsichtlich in die Terrasse steuerte, war zunächst unklar. Nach Angaben des Brüsselers Bürgermeisters Philippe Close könnten Zeugensausagen allerdings auf eine Straftat hindeuten. "Sicher ist, dass das Fahrzeug mit extrem hoher Geschwindigkeit unterwegs war und auf die Terrasse zusteuerte", zitierte ihn die Zeitung "Le Soir" auf ihrer Website.

Der Vorfall ereignete sich in der Rue Saint-Michel, die eine Seitenstraße der bekannten Brüsseler Einkaufsstraße Rue Neuve ist.

