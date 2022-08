Krisentreffen der EU-Energieminister

Der tschechische EU-Ratsvorsitz beruft eine Sondersitzung ein, um regulative Maßnahmen gegen die zusehends untragbaren Energiekosten zu ergreifen.

Brüssel. Der rasante Anstieg der Elektrizitäts- und Gaspreise sorgt in der Führungsebene der EU für Alarmstimmung. Der tschechische Ministerpräsident, Petr Fiala, verkündete am Freitag, dass seine Regierung im Rahmen ihres EU-Ratsvorsitzes ein Krisentreffen der Energieminister einberufen werde. Dort sollten Sofortmaßnahmen zur Eindämmung der Preiskrise beraten und eventuell bereits beschlossen werden.



„Die EU-Mitgliedstaaten sind nicht in der Lage, die steigenden Energiepreise mit individuellen Maßnahmen zu schultern“, erklärte Fiala via Twitter. „Wir müssen etwas auf europäischer Ebene tun. Ich kann in Debatten mit meinen Kollegen sehen, dass sie beginnen, das Problem zu realisieren – und ich denke, dass wir eine Lösung finden werden.“

Die tschechische Regierung nannte am Freitag noch keinen Termin für das Ministertreffen. Es dürfte aber noch im September stattfinden, denn für Oktober ist ohnehin eine reguläre Sitzung des Energieministerrats geplant.

„Energiekrieg mit Russland“

Doch was kann die EU gegen die eskalierenden Preise konkret tun? In erster Linie dreht sich die Debatte seit Monaten schon um eine gemeinsame Preisobergrenze für Erdgas. Die Europäische Kommission hat vor Kurzem erklärt, sie prüfe „dringend die verschiedenen Möglichkeiten, Preisdeckel für Gas einzuführen“. Mehr Details nannte sie nicht. Diese Lösung ist mit dem Problem behaftet, dass manche Mitgliedstaaten ihr Gas in verflüssigter Form über das Meer erhalten, andere wiederum per Rohrleitung; manche sind an die aktuellen Marktpreise gebunden, andere haben langfristige Verträge (so etwa Österreich mit seinem russischen Lieferanten Gazprom).



„Wir sind in einem Energiekrieg mit Russland, und das schädigt die gesamte EU“, teilte der tschechische Energieminister, Jozef Síkela (der übrigens bis 2021 im Vorstand der Erste-Bank-Gruppe saß) ebenfalls am Freitag mit. Er wird das Ministertreffen leiten.



Laut einem Bericht des „Handelsblatts“ erwägt der grüne deutsche Vizekanzler und Energieminister, Robert Habeck, die sogenannte Merit-Order-Regelung abzuschaffen (nach dieser Regel setzt das jeweils teuerste Kraftwerk, meistens ein mit Gas betriebenes, den Marktpreis für Strom fest, was zur Folge hat, dass steigende Gaspreise automatisch die Strompreisen hochziehen). Das sei allerdings kein kurzfristiges Vorhaben, sondern bedürfe längerer Planung.



Ein weiteres Thema für das Treffen wird die neue Verordnung zum Gassparen sein. Wenn fünf Mitgliedstaaten es beantragen, kann die bisher freiwillige Vereinbarung, gemeinsam 30 Milliarden Kubikmeter Gas zu sparen, verpflichtend werden. Dafür braucht es einen Mehrheitsbeschluss der 27. Fraglich ist dabei aber, wie Staaten, die nicht ausreichend viel sparen, sanktioniert würden.