Ist der Mensch das bösere Tier?

Grizzlytatze.

Nein, Menschen sind nicht aggressiver als Tiere. Sie sind auch nicht gieriger. Auch Fuchs, Bär, Biber schreiten den Kreis ihrer Machtmittel rücksichtslos aus. Dem Menschen ist es nur gelungen, die Mitbewerber um die Macht auszuschalten.

Gehe ich in der Landschaft und sehe fern drüben große Wolken ziehen, komme ich mir angesichts ihrer Mächtigkeit klein vor, wie ein kleines Tier etwa, wie ein kluges Tier dazu. Freilich, jedes Tier ist auf seine Art klug – der Fuchs, der Bär, der Biber. Wie ist es denn um die menschliche Klugheit speziell bestellt? Nach Überlegung, die man nicht einmal reiflich nennen könnte, komme ich zu dem Schluss, dass sie sich kaum von der der Tiere unterscheidet. Jedes der oben genannten Tiere sucht in der Welt voranzukommen, und zwar in möglichst komfortabler Weise. Zwar spricht man bei Tieren ja nicht von Arbeit, es ist aber bestimmt richtig, zu sagen: Ob Fuchs, Bär oder Biber – jedes von ihnen wird genau den Platz und die Stelle zu finden trachten, wo es sich am angenehmsten leben lässt. Das gilt für alle Tiere.

Der Mensch geht Tausende von Jahren in der Landschaft und sucht sich sein Leben einzurichten. Was er sucht, ist sein wohlbedachter Vorteil. Dass er dabei unter Umständen anderen das Leben schwer oder gar unmöglich machen muss oder macht, nimmt er in Kauf, das heißt, er fühlt sich befugt dazu, sich und seine Interessen an die erste Stelle zu setzen. Wann und wo begann es denn, dass der Mensch sich vorzuziehen anfing? Nun, auch Fuchs, Bär und Biber suchen sich vorzuziehen, wo und wie immer es ihnen gelingt. Es ist bloß eine Frage der Mittel, der Machtmittel. Dem Menschen ist es offenbar gelungen, die Mitbewerber um die Macht auszuschalten, sie zu übertölpeln, sie mit List und Witz beiseitezuschieben.

Wäre es denn richtig, zu behaupten, der Mensch verfolgt im Gegensatz zu den Tieren eine aggressive Strategie? Sind Tiere so verfasst, dass sie einhalten, sobald der für sie, als Einzelne oder als Gruppe, komfortabelste Zustand erreicht ist? Auffällig ist ja, dass die sogenannte Natur stets bestrebt erscheint, eine Art von Gleichgewichtszustand herzustellen, dass jede insgeheime oder auch gewaltsame Machtverschiebung im Gesamtgefüge wieder in Gleichgewicht und Ruhe mündet. Das Gleichgewicht oder die Ruhe des Gesamten darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es oder sie, die Ruhe, Ergebnis vielfältigster Konflikte und Kämpfe ist. Tier und Mensch gleichen sich darin, dass jedes, als Gruppe betrachtet, den Kreis seiner Machtmittel rücksichtslos ausschreitet, jedenfalls die Tendenz dazu hat.