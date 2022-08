Madame Bovary – ein Zerrbild?

Drucken

Hauptbild • In der Geschichte waren es vornehmlich Frauen, die literarische Salons führten und besuchten, Tagebuch und lange Briefe schrieben, oder, wie bei Tschechow festgehalten, sich „mit einem Buch langweilen gingen“. Ramon Casas i Carbó: „Nach dem Ball“. • akg-images / picturedesk.com

Die Literaturgeschichte kennt mehr Protagonistinnen, die von Männern erschaffen wurden, als von Frauen entworfene. Wurden so falsche Vorstellungen von Weiblichkeit geprägt? An welchen Figuren würde man das festmachen? An den berühmtesten, an den extremen – an den keuschen oder den verwegenen?

Die Beschäftigung mit Literatur ist ein großes Privileg, denn sie setzt eine bestimmte Bildung oder Allgemeinbildung voraus, die ein Privileg ist, Muße, die ebenfalls ein Privileg ist, und Freiheit – die so ungeheure wie grundlegende Freiheit, über die Welt nachzudenken und darüber seine Meinung kundzutun. Ob diese Privilegien von uns selbst hart erkämpft sind oder nicht, sei dahingestellt – wir haben sie, hier und jetzt, und andere, die meisten Menschen, haben sie nicht. Wir haben das Privileg, über uns und die Welt nachzudenken, über Individualität und über Abhängigkeiten, über Gemeinschaft und Eloquenz, über die Liebe und die Ästhetik.

Und anders etwa als bei den rein materiell Hochprivilegierten leben wir nicht aus Prinzip im engen Kreis, im Gegenteil: Uns gehört die ganze Welt – zumindest die geistig-künstlerische. Denn in der Literatur werden auch diejenigen mitgemeint, die keinen Zugang zur Literatur haben. Das mag als Paradox erscheinen: dass viele Menschen mitgedacht sind, ohne selbst daran teilhaben zu können. Aber dieses Paradox vermag die Literatur außer Kraft zu setzen, denn sie erhebt den ihr innewohnenden Anspruch auf Ganzheit. Die Literatur ist ein Spiegel der Gesellschaft, ein Spiegel der Welt, und sie spiegelt auch die, die nicht in den Spiegel schauen. Es gibt Literatur über Geknechtete und Randständige, ohne dass diese davon Notiz nehmen könnten.

Nun, ist es denn erlaubt, über Erfahrungen jenseits des eigenen Erfahrungshorizonts zu schreiben? Ist das nicht vielmehr eine Anmaßung?

Es ist erlaubt – das ist meine feste Überzeugung. In der Literatur ist alles erlaubt! Dem gedanklichen Spiel sind keine Grenzen gesetzt. Denn die Literatur transzendiert unsere Existenz – und wie sie die Existenz der Lesenden transzendiert, transzendiert sie auch die Existenz der Schreibenden. Ich darf also über Balletttänzer schreiben, ohne Ballett zu tanzen, ich darf über Vampire schreiben, ohne vorher von einem Vampir gebissen worden zu sein, ich darf aus der Perspektive eines Storches schreiben, ohne selbst ein Storch von einer Störchin zu sein. Und wenn der Text überzeugend ist, dann sind es die Lesenden, die beim Lesen eben Ballett tanzen, von Vampiren gebissen werden oder als Störche nach Afrika fliegen und wieder zurück.