Hedgefonds wetten wieder auf Tech-Werte

Bei Rohstoffen und Energie wurden die Engagements hingegen zurückgefahren. Amazon hat Microsoft von der Position der beliebtesten Long-Position verdrängt.

Hedgefonds haben ihre Wetten auf die Mega-Boliden unter den US-Tech-Werten ausgebaut und sind dabei laut einer Analyse von Goldman Sachs so entschlossen vorgegangen wie zuletzt vor Beginn der Coronapandemie. Auch das Engagement bei den Herstellern zyklischer Konsumgüter wurde erhöht, wie es in einem Bericht von Bankstrategen um Ben Snider hieß. Indessen stutzten die Hedgefonds ihre Positionen in den Bereichen Energie und Rohstoffe.

Die Gewichtung der zehn größten Portfolio-Positionen stieg den Angaben zufolge im Quartal bis Ende Juni auf 70 Prozent, den höchsten Wert seit dem ersten Quartal 2020.