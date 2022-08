Biertrends: Leicht, hybrid, alkoholfrei

Neben wiederentdeckten Klassikern sind auch Sorten wie Champagnerbier beliebt.

Durch 400 verschiedene Sorten kann man sich kosten, wenn man heuer das Wiener Craft Bier Fest besucht. „Dieses Jahr planen wir wieder in derselben Größenordnung wie noch vor Corona,“ erzählt Geschäftsführer Martin Mühl. 50 Stände sind für die Ausgabe, die vom 18. bis 19. November in der Marx Halle stattfindet, geplant.



Und heuer werden sich auch besonders viele alkoholfreie Sorten auf dem Craft Bier Fest finden: „Ein Trend, der sich immer mehr durchsetzt. Das betrifft sowohl leichtere als auch alkoholfreie Sorten“, sagt Mühl. Das beobachtet auch Markus Betz, Biersommelier vom Getränkehandel Ammersin und Gründer des Fachgeschäfts Beer Lovers auf der Gumpendorfer Straße. „Seit der Pandemie ist der Andrang bei alkoholfreiem Bier sehr groß“, sagt Betz. „Das betrifft aber nicht nur die Klassiker, sondern die ganze Vielfalt an Sorten.“ Ebenso fruchtigere Biere, wie etwa IPA (India Pale Ale), seien besonders gefragt. „Da gibt es einen großen Spielraum und man kann sich mittlerweile quer durch die Bank durchkosten“, so Mühl.