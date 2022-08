„America's Got Talent“: Der US-Open-Traum der Lokalmatadore

Angeführt von Taylor Fritz stellen die USA wieder eine schlagkräftige Tennisnation. Ein Heimsieg in New York wäre dennoch eine Sensation.

Zugegeben, die Schatten der Vergangenheit sind sehr lang. Jimmy Connors, John McEnroe, Jim Courier, Pete Sampras, Andre Agassi und Andy Roddick: Gleich sechs der bisherigen 27 Weltranglistenersten seit Einführung des Rankings im August 1973 kamen aus den USA. Keine andere Nation stellte mehr Spieler an der Spitze des Tennissports. Seit dem 2. Februar 2004 aber hat kein US-Amerikaner mehr die Rangliste angeführt, nachdem Roddick 13 Wochen vom Thron gelacht hat, dann aber vom Schweizer Roger Federer abgelöst worden ist.



Nicht nur für US-Spieler, auch für den Rest der Welt waren schwere Zeiten angebrochen, standen in den vergangen 18 Jahren neben Federer mit Novak Djoković, Rafael Nadal, Andy Murray und dem aktuell führenden Daniil Medwedew nur insgesamt fünf Spieler auf Platz eins. Die USA jedoch waren nicht einmal mehr ein echter Herausforderer, sie hatten den Anschluss an die Spitze verloren.