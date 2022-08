Tash Sultana: Von der Straße in den "Jungle"

Drucken

Hauptbild • Keiner wollte Tash Sultana einen Job geben: „Ich dachte mir: Pfeif drauf! Und bin stattdessen für Hutgeld auf den Straßen aufgetreten.“ • Lonely Lands Records

Das Gefühl, ein Underdog zu sein, führte Tash Sultana über die Straßenmusik zum Erfolg. Das Multiinstrumental-Talent aus Melbourne ist nun auch in Europa der Hype der Saison.

Da musst du schon einen Popstar fragen, wenn du das wissen willst“, gab sich Tash Sultana zu Gesprächsbeginn recht ruppig. Und lenkte nach ein paar bangen Sekunden doch ein. „Ein gutes Lied ist für mich authentisch. Mir fällt es sehr schwer, überhaupt andere als ehrliche Musik zu hören. Mir wird schlecht, wenn es offensichtlich ist, dass ein Song mit der Absicht, einen Hit zu lancieren, geschrieben worden ist. Egal welches Genre, Musik muss Soul haben. Sonst ist es eine Verschwendung von Zeit und Talent.“



Und davon hält das in Melbourne aufgewachsene Supertalent mit dem Hang zum multiinstrumentalen Ausdruck, das binnen weniger Jahre vom wenig beachteten Straßenphänomen zum globalen Star wurde, wenig bis nichts. Obwohl den Status „Popstar“ formell nicht für sich beanspruchend, inszeniert sich Tash Sultana im Umgang mit den Medien längst als solcher. Nicht zuletzt durch eine Präambel, die als Bedingung fürs Interview gestellt wurde. Fragen zu früherem Drogenabusus wären unerwünscht. Die selbst gegründete Künstleragentur Lonely Lands möge hingegen erwähnt werden. Und dann war da noch das Statement zu genderfluider Identität: „Tash uses they/them pronouns. Gender fluid/non-binary terms are fine. Tash doesn't identify as queer but is a supporter of LGBTQIA+.“