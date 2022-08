Heinz Lederer: "Dann sind wir eine Bananenrepublik"

Stiftungsrat Heinz Lederer (SPÖ) warnt vor einer Zerschlagung von orf.at und sieht Reformbedarf beim ORF-Programm und im Radio.

Vor einem Jahr wurde Roland Weißmann zum ORF-Generaldirektor gewählt. Sie haben von „Zäsur“ gesprochen. Wie läuft's?

Heinz Lederer: Weißmann kennt das Unternehmen in- und auswendig. Er ist ein erfahrener Journalist und Manager. In der Umsetzung hat er aber noch Schwächen: Er wollte die 600 Mitarbeiter, die in Pension gehen, durch junge, diverse, engagierte, digital versierte und vor allem durch mehr Frauen als Männer ersetzen. Da sehe ich noch nicht viel. Er wollte den Player in die Tat umsetzen – auch da höre ich nur Ankündigungen. Der Generaldirektor engagiert sich sehr, aber er baut zu wenig Druck gegenüber der Politik auf. Es gibt zwar ständig neue Arbeitskreise, aber Ministerin Susanne Raab ist meilenweit davon entfernt, den Medienstandort Österreich abzusichern.

Derzeit wird über das ORF-Gesetz verhandelt. Henrike Brandstötter von Neos fordert, orf.at abzudrehen, damit auch Verlage mit ihren Onlineangeboten überleben können.

Dass ausgerechnet die Liberalen den Markt mit einem Verbot oder einer Zensur des Marktführers regulieren wollen, ist interessant. Das sind ja fast russische Verhältnisse. Außerdem würde eine Zerschlagung von orf.at den Verlegern nichts bringen: Die Werbekunden würden nach Deutschland gehen. Der wirkliche Gegner sind Google, Facebook und die anderen Internetriesen. So gesehen sitzen ORF und Printmedien im selben Boot.

Was soll die Ministerin also tun?