In der Schusslinie mexikanischer Drogenbanden

In Mexiko eskaliert die Gewalt der Drogenbanden, geschossen wird auf alle, die in die Quere kommen. Der Präsident führt die Exzesse auf den Kampf gegen die Kartelle zurück.

Baja California, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Colima – fünf Bundesstaaten, fünf Höllenspektakel allein im Monat August. Autos und Busse, gestoppt und angezündet auf offener Straße; Läden, in Brand gesetzt mit Molotowcocktails ungeachtet aller Personen darin; Salven aus Maschinenpistolen, abgefeuert auf eine Pizzeria. Ganze Städte erstarrten in Angst und Schrecken. Läden blieben geschlossen, der Nahverkehr setzte aus und selbst die Maquilas – jene rund um die Uhr ausgelasteten Billig-Fabriken in Grenznähe zu den USA – stellten ihren Betrieb ein.



Die Drogenbanden, die seit Jahren Krieg gegen Rivalen und auch gegen Polizei und Militär führen, bedrohen immer öfter die Zivilbevölkerung. Und während sich die Bürger daheim verschanzen, versuchte Andrés Manuel López Obrador mit einer außergewöhnlichen Lesart der Ereignisse sein Volk zu beruhigen. Der mexikanische Präsident erklärte, die Vorfälle in der zweiten Augustwoche seien der Beleg für die Schwächung der Syndikate und zeigten den Erfolg seiner Strategie gegen das organisierte Verbrechen.