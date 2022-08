Idyll auf dem Pannenstreifen

Auch schon 23 Jahre gibt es The National, diese feine Indie-Rock-Band aus Cincinnati, Ohio. In ihrem neuen Song singt Justin Vernon, Kopf der Indie-Folk-Band Bon Iver, mit.

The National feat. Bon Iver: »Weird Goodbyes«. Wenn der Sommer die Zeit der Reisen ist, dann ist der Spätsommer vielleicht die Zeit der langsamen Reisen, etwa der Autobahnfahrten deutlich unter 100 km/h. Dieser Song passt zu einer solchen: „My car is creepin', I think it's dyin'“, singen Matt Beringer und Justin Vernon unisono zu einem streng gemäßigten Computerbeat, „I'm pullin' over until it heals, I'm on a shoulder of lemon fields“. Was für ein schönes Bild: Auf einem Pannenstreifen aus Zitronenfeldern, so muss das wohl sein, wenn's in ein Land geht, wo die Zitronen blühen. Beringer murmelt kehlig, Vernon jubelt sanft, Beringer antwortet mit einer Zeile („There's nothing to do“), bei der er mehr denn je zuvor klingt wie U2-Sänger Bono . . . Kurz: eine Sternstunde des andächtigen Männergesangs. Und der perfekte Soundtrack für eine Autobahnfahrt in die untergehende Sonne. Mit höchstens 100 km/h, wohlgemerkt, schon wegen der Umwelt.

