Wir singen zu wenig. Und wir tanzen zu wenig. Und ich frage mich immer, wie Menschen es schaffen, Musik zu hören und dabei nicht wenigstens hin und wieder mit dem Fuß zu wippen. ✒

brandheiss und

höchst persönlich

Es gibt da dieses Foto von Ex-Kanzler Fred Sinowatz. Er tanzt einen Cancan, dafür muss man – das sei allen erklärt, die niemals im Moulin Rouge waren und zu jung sind, um im Kino „A Chorus Line“ gesehen zu haben – die Beine hochschleudern, so weit man kann. Sinowatz kann. Und er will auch. Dabei trägt er Zylinder und schaut treuherzig zu Marlène Charell hinüber, die am Mikro offenbar die Anweisungen gibt.

Die Aufregung war groß, man kann sagen: ein Shitstorm der 1980er-Jahre, und wie alle Shitstorms wäre er längst vergessen, hätte nicht neulich die finnische Premierministerin mit ihren Freundinnen ein paar Moves hingelegt. Sie musste sich dafür entschuldigen, keine Ahnung warum, sie hat wohl, anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären, mit ihren Bewegungen irgendeine uralte finnische Tradition verunglimpft. Jedenfalls regnete es in der Folge Tanzfotos und -videos in meine Timeline. Vorne mit dabei: Annalena Baerbock und Barack Obama.

Jetzt wäre es naheliegend, die Tanzstile diverser Politiker miteinander zu vergleichen, nach dem Motto: Who wore it better? Aber das werde ich bleiben lassen. Nicht, dass ich keine Präferenzen hätte, aber ganz prinzipiell finde ich jeden süß, der tanzt, so patschert kann er sich gar nicht anstellen, so neben dem Rhythmus kann er nicht mit den Armen zappeln, da könnte ich mich sogar mit Boris Johnson versöhnen, einen kurzen Popsong lang.

Wer tanzt, gibt etwas von sich preis. Wer tanzt, macht sich verletzlich. Allein das macht ihn sympathisch.



Hoppertatschig? Politiker sollten mehr tanzen. Nicht weniger. Wir alle sollten viel mehr tanzen – und auch mehr singen, beides haben wir aus unserem Alltag entsorgt und haben es den Profis überlassen, denen wir dann bewundernd zusehen. So gut sind wir natürlich nie, deshalb haben wir Angst, uns zu blamieren, den falschen Ton zu treffen, uncool zu sein, so groß ist die Angst, dass in den U-Bahnen lauter Menschen sitzen, die Musik hören – und keiner wippt dazu auch nur hin und wieder mit den Füßen. Als gehörte das nicht zusammen: Musik und Bewegung. Ein Takt und ein Schlag. Allenfalls auf Weihnachtsfeiern und in Karaokebars vergessen wir kurz die Vorsicht. Meist ist Alkohol im Spiel.

Das ist schade und das ist auch traurig, weil wir Alkohol dafür nicht bräuchten, Tanzen ist schließlich selbst ein Rausch, in dem wir uns kurz vergessen können, uns und die Welt rundherum mit allen Fehlern. Ich bin überzeugt, Sinowatz hatte seinen Spaß. ⫻

?bettina.eibel-steiner@diepresse.com diepresse.com/amherd

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2022)