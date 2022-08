Mit dem Messer ins Freibad

Diesen Sommer gab es so viele Massenschlägereien in Berliner Bädern wie selten zuvor. Was ist da los? Und wer soll sich um das Problem kümmern? ✒

Es kann auch mal ruhig sein in einem Berliner Bad. Ein Dienstag, kurz nach fünf Uhr nachmittags: Ein paar Mittdreißiger planschen entspannt im Sportbecken, daneben spult eine ältere Dame prustend eine Bahnlänge nach der anderen ab. Die wenigen Kinder, die an diesem eher bewölkten Wochentag ihren Weg ins Sommerbad Humboldthain gefunden haben, laufen immer wieder die Treppen zur Wasserrutsche hinauf. Rundum grüne Wiesen, schattige Plätzchen unter Bäumen, ein Schwimmbad-Idyll mit Pommes.

Wäre da nicht der bullige Mann der privaten Sicherheitsfirma, der mit wachsamen Blick um das Becken seine Runden dreht. Oder sein schlaksiger Kollege vor dem Eingang, der selbst an diesem ruhigen Tag alle Rucksäcke kontrolliert. „Haben Sie Glas dabei?“, fragt er. Von manchen will er wissen, ob sie ein Messer eingesteckt haben.