Rhythmen im Freien: Die Stadt als große Freilufttanzfläche

Das Tanzfieber hat Österreichs größere Städte gepackt, allen voran Wien. In warmen Sommernächten werden derzeit fast jeden Tag im Freien Latin-Tänze wie Salsa, Bachata oder Kizomba getanzt. Das merken auch Passanten, die sich an dem Spektakel erfreuen. Denn so viel getanzt wie jetzt wurde noch nie. ✒

Man kann die Richtung sehen, aus der die Musik kommt, bevor man sie hört. Denn auf der Schwedenbrücke hängen an einem Freitag- oder Montagabend die Menschen wie Trauben über dem grünen Geländer. Sie starren auf das, was sich unten auf den Betonufern des Kanals tut.

Es ist eine Szene, wie man sie vom Anfang des Films „Dirty Dancing“ kennt. Unzählige Paare tanzen dicht an dicht auf dem Asphalt. Sie wiegen sich im Rhythmus der Musik, drehen den Kopf bei einer Neckroll, lassen eine Welle durch den Körper laufen oder rotieren die Kehrseite bei einem Culito. Ein paar Meter daneben schmiegen sich Paare eng aneinander und bewegen sich langsam im Takt über die Tanzfläche. Wieder ein paar Meter daneben drehen sich Paare in schnellen Figuren im Kreis.