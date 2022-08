Sinnliche Abende: Bachata tanzen im Palais

Sergio und Beige (Mitte) beim Bachata-Tanzen in ihrem Studio.

Im Palais Wertheim findet vom 23. bis 25. September zum dritten Mal der Vienna Bachata Congress statt.

Die Geschichte des Vienna Bachata Congress beginnt eigentlich schon vor fünf Jahren, als Sergio Mendoza Matos beschließt, seine Heimat Spanien zu verlassen und in Wien eine Zeit lang zu unterrichten. Die Anfrage dafür kam von Zsuzsanna „Beige“ Böjte aus Wien, gebürtige Ungarin, die seit einiger Zeit mit MyDance Vienna ihr eigenes Tanzstudio im vierten Bezirk führt. Der Wunsch war einem neuen Trend geschuldet. Der Latin-Tanz Bachata, der seinen Ursprung in der Dominikanischen Republik hat, konnte sein (unter jungen Menschen) eher langweiliges Image ablegen und startete als neue Variante „Bachata Sensual“ durch.

Um das zu verstehen, muss man ein bisschen die Geschichte des Tanzes kennen: Während der Bachata Dominicana einen großen Fokus auf die schnellen und verschiedenen Varianten des Tanzschrittes legt, kommt beim Bachata Sensual auch stark der Oberkörper zum Einsatz. Es gibt Body Rolls, bei denen mit dem ganzen Körper eine Welle gemacht wird, Isolations, bei denen etwa nur der Oberkörper rotiert, und sehr viele weiche, sinnliche Bewegungen, bei denen die Frau (oder Follower, wie man heutzutage sagt), ihren großen Auftritt hat. Das kommt vor allem bei jungen Menschen an, die die Romantik und auch Erotik des Tanzes schätzen, der weitaus langsamer und enger getanzt wird als der Bachata Dominicana.



Ein Konzept aus Spanien. Die Erfindung des Bachata Sensual reklamieren die beiden spanischen Tanzlehrer Korke und Judith, eigentlich Jorge Escalona und Judith Cordero, für sich. Die beiden haben vor ungefähr zehn Jahren die Tanz-Regeln und das System für den Bachata Sensual aufgestellt, so dass er auch überall getanzt werden kann. Damals gab es schon große Salsa-Kongresse in ganz Europa, auf denen zunehmend mit Bachata experimentiert wurde. „Das hat dann Bachata Romantica, Bachata Tango, Bachata Rosa geheißen”, erzählt Sergio Mendoza Matos. „Aber damals gab es noch nicht viel Musik dafür“, fügt er hinzu. Bis eben Korke und Judith übernahmen.