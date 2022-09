Olympia-Anschlag: Das blutige Ende der heiteren "Spiele"

Drucken

Hauptbild • Der Hubschrauber explodierte beim Einsatz. Die deutschen Behörden waren auf die Gefahren des Terrors unzureichend vorbereitet gewesen. • Popperfoto via Getty Images

Der Münchner Olympia-Anschlag vor 50 Jahren markiert den Aufstieg des modernen Terrorismus. Die palästinensische Gruppe Schwarzer September ermordete elf israelische Sportler. Die Todesopfer waren aber auch die Folge von staatlichem Versagen.

Der Kopf des Terroristen zeichnete sich im Fadenkreuz ab. Aber es fiel dem Polizisten schwer, den Abzug zu drücken. Viele Jahre später erinnerte sich der Mann, warum er gezögert hatte: Jemanden einfach abzuschießen, „das funktioniert nicht ohne Weiteres – es ist diese Beißhemmung.“ Man müsse das trainiert haben. Er und seine Kollegen hatten das nicht. Eben dieser Mangel an professionellen Kräften war einer der Hauptgründe dafür, dass dieser Einsatz spätabends am 5. September 1972 zum blutigen Fiasko wurde.

Am Vorabend war die Welt noch in Ordnung gewesen. Bei den Olympischen Spielen in München startete die österreichische Leichtathletin Ilona Gusenbauer, eine der besten Hochspringerinnen der Welt. Doch im Finalwettkampf vor 80.000 Zuschauern unterlag die Favoritin überraschend der erst 16-jährigen Deutschen Ulrike Meyfarth. Währenddessen saß im Münchner Bahnhofsrestaurant eine Gruppe von Arabern zusammen. Es waren der Operationschef der Terrorgruppe Schwarzer September, Abu Daud, und acht Untergebene. Diese wurden zum ersten Mal über ihre Mission aufgeklärt: Das Quartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf zu überfallen und Geiseln zu nehmen. Diese sollten dann gegen 328 palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden.



Sportler schliefen noch. In den Morgenstunden des 5. September 1972 rief Abu Daud zwei Taxis und schickte seine Männer los. Sie stiegen beim Tor A25 aus, von wo es nicht weit war in die Connollystraße Nr. 31. Dort schliefen die israelischen Sportler noch. Als einziges Hindernis mussten die Terroristen einen Schutzzaun überwinden. Über die Fahrebene drangen sie in das Gebäude ein. Die von dort nach oben führende Tür war unverschlossen. Der Grund für die generell laxen Sicherheitsvorkehrungen war, dass die Verantwortlichen „heitere Spiele“ wollten – als Aushängeschild eines modernen und weltoffenen Deutschlands. Die Geiselnahme lief von Anfang an aus dem Ruder. Zwei der israelischen Sportler – der Ringertrainer Mosche Weinberg und der Gewichtheber Josef Romano – leisteten Widerstand und wurden getötet. Es folgten stundenlange Verhandlungen, die kein Ergebnis brachten. In den Abendstunden täuschte man den Terroristen vor, dass sie mit ihren Geiseln nach Kairo ausgeflogen würden. Per Hubschrauber wurden alle zum Fliegerhorst Fürstenfeldbruck verlegt. Der Direktor des israelischen Geheimdienstes Mossad war als „Beobachter“ anwesend. Die mit Bademantelgürteln gefesselten Geiseln kamen ihm vor „wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt wurden“. Die Hilflosigkeit weckte „böse Erinnerungen“. Schließlich waren es ungeheuerliche Vorgänge, die sich da wenige Jahrzehnte nach dem Holocaust auf deutschem Boden abspielten.