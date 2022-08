Wer soll unsere Arbeit machen?

Viele neue Arbeitskräfte werden gebraucht. Migration kann nur ein Teil der Antwort sein, mahnen Experten – Frauen, Junge, Ältere und Migranten, die schon da sind, müssen aktiviert werden.

Für sie sei es ein guter Teil ihrer „täglichen Arbeitsroutine“, sagt Christina Wilfinger, Geschäftsführerin des IT-Konzerns SAP in Österreich – sich zu überlegen, wie man das Unternehmen so gestalten kann, dass es für Menschen attraktiv ist, anzuheuern. Laut Branchenvertretern fehlen in Österreich mindestens 25.000 Mitarbeiter in der IT-Branche. Und der Bedarf wächst, weil für immer mehr Berufe IT-Kenntnisse notwendig sind. „Bald wird jeder, der Digitalisierung buchstabieren kann, einen gut bezahlten Job haben“, sagt Wilfinger.

Hatte man lang geglaubt, dass uns wegen der Digitalisierung die Arbeit ausgeht, scheint aktuell das Gegenteil der Fall zu sein. Die Arbeit ist da, aber nicht genügend Menschen, die sie verrichten. Was also tun?