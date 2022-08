3831 Neuinfektionen, leichter Rückgang bei Spitalszahlen

Im Krankenhaus liegen aktuell 1062 Personen in Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus, wovon 74 auf Intensivstationen betreut werden.

Die Corona-Zahlen am Sonntag zeigen einen leichten Rückgang bei den Spitalszahlen: Im Krankenhaus liegen aktuell 1062 Personen (minus 17), wovon 74 (minus 2) auf Intensivstationen betreut werden. 3831 Neuinfektionen liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.761). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 369,2. Mit Sonntag gab es in Österreich 69.351 aktive Fälle, um 677 weniger als am Tag zuvor.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 4,895.552 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind 4,806.807 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 4.507 als wieder gesund. Einen Todesfall gab es seit Samstag. 19.394 Menschen sind bisher an oder mit Covid-19 gestorben.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Wien mit 505,5, gefolgt von Niederösterreich, Kärnten und Burgenland (435,7, 377,5 bzw. 345,9). Weiters folgen Oberösterreich (309,5), die Steiermark (301,7), Salzburg (282,8), Tirol (251,8) und Vorarlberg (211,3).

(APA)