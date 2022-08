Die Zikaden-Verschwörung

Dieser brütend heiße und schier endlose Sommer hat in uns eine tiefe Einsicht gezeitigt, die wir mit Ihnen teilen wollen, bevor uns die Mächte im Hintergrund zum Schweigen bringen, nämlich: Zikaden gibt es gar nicht. Und Grillen schon gar nicht.

All dieses Tsk-tsk-tsk in adriatischen Olivenhainen, unter provenzalischen Zypressen und neben südburgenländischen Weinstöcken ist in Wirklichkeit eine ebenso geniale wie perfide Klanginstallation, bestehend aus unzähligen mikroskopisch kleinen Lautsprechern. Zwei Wirkungen entfaltet diese sonore Verschwörung: Jene, die das Gezirpe lieben, soll es in schläfrige Tiefenentspannung gleiten lassen. Und jene, die das eher als Lärm empfinden, kommen deshalb nachts nicht zur Ruhe. Der Effekt ist in beiden Fällen der gleiche: bleierne Müdigkeit, die Unfähigkeit, einen klaren Gedanken zu fassen, und somit die leibliche und seelische Unmöglichkeit, gegen die herrschenden Zustände aufzubegehren.

Wenn Religion Opium fürs Volk ist, ist das Zikaden-Zirpen das Haschisch der Sommerfrischler. Es hält die Machthabenden auf ihrem Thron. Klar sehen wir nun aufgebrachte Leser einwenden, dass diese Zeilen Mumpitz seien, schließlich hätten sie bereits Zikaden und Grillen gesehen. Dem wollen wir nur kühl entgegenhalten, ehe die Häscher der Macht uns ereilen: Beweisen Sie's.

