Wir halten den Weltrekord. Hoffentlich erfährt es keiner

Ein anerkannter Experte lobte jüngst im TV die vorbildlichen Asylverfahren in Österreich. Aber weder die Linken noch die Rechten hören das gern.

Es waren bemerkenswerte Sätze, die für meinen Geschmack nicht ausreichend gewürdigt wurden: Österreich sei eines von wenigen Ländern der EU, in denen Flüchtlinge darauf vertrauen könnten, ein faires Asylverfahren zu bekommen, sagte der Migrationsforscher Gerald Knaus jüngst in der ZiB2. Bei einer Analyse der Jahre 2017 bis 2021 sei ihm eine „unglaublich erstaunliche Tatsache“ aufgefallen, berichtete Knaus. „Wenn Sie sich fragen, welches Land der Welt pro Kopf am meisten positive Asylentscheidungen getroffen hat, dann ist die Antwort: Österreich.“