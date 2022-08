Prüferwahl: Studentin siegt gegen Uni

Bei fächerübergreifendem Modul war nur einer der Prüfer frei wählbar. Gericht hebt erfolglose Prüfung auf.

Wien. Das dritte Antreten ist das letzte vor der alles entscheidenden kommissionellen Prüfung. Studierende, die schon zwei Mal gescheitert sind, haben deshalb die Möglichkeit, sich die Prüferin oder den Prüfer auszusuchen. Aber was bedeutet das bei einer Prüfung, in der zwei Fächer zusammengefasst sind und deshalb zwei verschiedene Personen prüfen?



Mit dieser Frage hatte sich nun das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) erstmals zu beschäftigen, nachdem eine Jusstudentin die fächerübergreifende „Modulprüfung FÜM II Privatrecht“ an der Universität Wien zum dritten Mal erfolglos versucht hatte. Im angewandten öffentlichen Recht – in Gestalt ihrer Bescheidbeschwerde – hatte die Studentin mehr Erfolg.



Die Prüfung umfasst das Bürgerliche Recht und, als kleineren Teil, das Unternehmensrecht. Die Anmeldung erfolgt über die Onlineplattform U:Space. Während die Studentin ihr Recht auf freie Prüferwahl im Bürgerlichen Recht ausüben konnte, fehlte diese Möglichkeit im Unternehmensrecht. Nach ihrem erfolglosen Antreten beantragte die Studentin deshalb die Aufhebung der Prüfung – gegen die Beurteilung selbst ist kein Rechtsmittel zulässig.