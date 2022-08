„So ein A...loch“: Staatsanwälte schilt man nicht

OGH bestätigt Strafe für Rechtsanwaltsanwärter.

Wien. Der Vorfall ist mittlerweile fast drei Jahre her, so lang, dass die Dauer des Disziplinarverfahrens dem Beschuldigten sogar strafmildernd angerechnet wurde. 1500 Euro blieben dennoch übrig, die ein Rechtsanwaltsanwärter zahlen muss, weil er einen Staatsanwalt vulgär beschimpft hatte. Das hat nun der Oberste Gerichtshof (OGH) bestätigt.

Der Berufsanwärter hatte den Staatsanwalt in einem Gerichtsgebäude als „A...loch“ und „so ein A...loch“ beschimpft, was auch andere gehört hatten. Der Disziplinarrat der Anwaltskammer erkannte darin knapp zwei Jahre später ein Disziplinarvergehen, weil der angehende Anwalt die Ehre oder das Ansehen des Standes beeinträchtigt habe, und verhängte die erwähnte Geldstrafe.