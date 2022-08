Konjunkturschwankungen trotzen

Das gegenwärtige Marktumfeld ist kaum berechenbar, meinen die Seilern-Experten. Deswegen setzen sie auf Firmen, die sich in jeder Phase leichter tun.

Wien. Haben Aktien nun den Boden erreicht? Oder geht es noch weiter nach unten? Die Ungewissheit ist derzeit groß, das Marktumfeld schwer einzuschätzen. Die Inflation und die Zinserhöhungen führen etwa dazu, dass künftige Gewinne stärker diskontiert werden, dass also Aktien wachstumsstarker Unternehmen weniger wert sind.

Das Ausmaß sei aber unbekannt, stellt Tassilo Seilern, CEO und Leiter des Research beim britisch-österreichischen Investmenthaus Seilern Investment Management, fest. Das Unternehmen ist auf Entwicklung und Management von Aktienfonds spezialisiert, die in Qualitätswachstumswerte investieren. Gleiches gelte für die Rezession, die zwar zu einem gewissen Grad eingepreist sei, von der aber offen sei, ob sie schwer oder mäßig ausfalle.



Deshalb setze man gleich auf Unternehmen, auf die der Konjunkturzyklus und die Inflation weniger Einfluss haben, also solche, die Preissetzungsmacht haben, nicht kapitalintensiv und auch nicht hoch verschuldet sind: Unternehmen mit einzigartigen Produkten bzw. Dienstleistungen, die kaum mit Konkurrenz zu kämpfen haben, die keine hohen Abschreibungen auf Anlagen vornehmen müssen, die den kapitalintensiven Teil an Lieferanten ausgelagert haben und die finanziell gesund sind.

Konsum und Medizinzulieferer

Dazu zählen etwa Konsumwerte wie Nike oder L'Oréal oder Zulieferer im Gesundheitsbereich (etwa Hersteller von Spritzen oder medizinischer Verpackung, was nicht kapitalintensiv sei und kaum Konjunkturschwankungen unterliege). Hingegen halte man keine Telekom-, Energie- und Rohstofffirmen, nicht prinzipiell, sondern weil diese selten den Kriterien entsprechen. Solchen Unternehmen geht es in Hochkonjunkturphasen überdurchschnittlich gut, dafür stürzen ihre Aktien in schwachen Phasen umso stärker ab.



Dass ein größeres Risiko stets mit einem höheren Ertrag einhergehe, dieser These können die Seilern-Experten kaum etwas abgewinnen. Auch glauben sie, dass man zu viel streuen kann. Wer 150 Aktien im Portfolio habe, könne sich kaum auf die einzelnen Positionen konzentrieren.

Zudem lege man auch auf ESG-Kriterien wert, ergänzt Peter Seilern, Gründer und Chief Investment Officer des Unternehmens. Die Abkürzung ESG steht für „Environmental, Social, Governance“ (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), drei wichtige Kriterien für nachhaltiges Investieren. Deswegen investiere man ausschließlich in Unternehmen aus OECD-Ländern.



Gibt es auch Branchen, von denen man grundsätzlich die Finger lässt? Peter Seilern findet die Einteilung von Unternehmen in Branchen nicht sehr hilfreich. Die heutige Wirtschaft sei wissensbasiert („knowledge based“) statt sektorenbasiert („industry based“). Das werde auch so bleiben, sofern der wachsende Protektionismus das nicht umdrehe. (b. l.)