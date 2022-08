Punky Reggae Party: Lob und Kritik der kulturellen Aneignung

Kultur lebt vom Austausch, auch zwischen Unterdrückern und Unterdrückten. Dennoch sollte man versuchen, puristische Tendenzen zu verstehen.

Hat jemand in den letzten Tagen seine Dreadlocks unter Zwang verloren? Seine Karl-May-Sammlung unfreiwillig in den Altpapiercontainer gekippt? Hoffentlich nicht. Doch die teils skurrilen Debatten über Rastafari und Winnetou haben auch ihr Gutes. Sie haben uns daran erinnert, wie wichtig kulturelle Aneignung für die Kultur ist. Wie Tonfolgen und Tanzstile, Memes, Mythen und Muster über die Erde gereist sind, sich vermischt haben, dabei ihre Bedeutung verändert haben, oft bis ins Unkenntliche.



Aber kann die Aneignung nicht auch Enteignung bedeuten? Eignen sich nicht oft gerade die Herrschenden, die Unterdrücker die Kultur der Beherrschten, Unterdrückten an? Das Zweite stimmt, besonders in der Musik des 20. Jahrhunderts: Von Blues über Jazz und Soul bis Hip-Hop, viele Stile stammen von unterdrückten, ja versklavten Afroamerikanern. Doch die Übernahme von deren Kulturformen hat nicht zu ihrer Ausbeutung beigetragen, eher im Gegenteil: zu Respekt, wie ihn Otis Redding und Aretha Franklin im großen Song „Respect“ einforderten, wie ihn bis heute viele Rapper verlangen und einander geloben. Tatsächlich: Wer Soul, Blues, Jazz, Funk, Hip-Hop erst nachspielt, sich dann aneignet, dem sollte es sehr schwerfallen, Afroamerikanern den Respekt zu verweigern. Und er hat ihnen nichts weggenommen. Genauso wenig, wie japanische Musikschüler ihren Wiener Musiklehrern etwas wegnehmen, wenn sie lernen, wie man Mozart spielt.