Sie zeichnete gegen die Nazis an

Die in Wien geborene Lily Renée erlangte frühen Ruhm für ihre Comic-

Superheldinnen. Doch ihr Schaffen ging weit darüber hinaus. Nun ist sie 101-jährig in New York gestorben.

Eine Zeichnerin von Comicstrips war Lily Renée nur wenige Jahre lang. Doch die genügten, um sie zur Kultfigur werden zu lassen. Fans verehrten sie, die Branche nahm sie in ihre Hall of Fame auf – auch als eine der ersten Frauen, die mit dieser Art von Kunst Erfolg hatten.

Sie nahm es mit Amüsement zur Kenntnis. Denn ihre künstlerischen Interessen waren viel breiter gestreut, und ihr Leben war abenteuerlicher und komplexer als Bildergeschichten. Ihr Mädchenname, sagte sie einmal einem Reporter in New York, bedeute so viel wie „I want to go home“, das habe sehr viel mit ihr zu tun. Sie sei eben immer auf der Suche nach ihrer Heimat.



Lily Renée Willheim wurde 1921 in Wien geboren, ein gut behütetes Einzelkind einer jüdisch-bürgerlichen Familie. Schon früh zeichnete und malte sie, mit Vorliebe Mode und historische Figuren. Ihre Eltern und Lehrer erkannten ihr Talent und ließen sie als Schülerin an Kursen der Akademie der bildenden Künste teilnehmen.