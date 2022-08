Himmelsleiter am Wörthersee

Billi Thanners „Himmelsleiter“ macht das Schloss Seefels endgültig zur Landmark. Eröffnet wurde es von Theologen, Priestern und Lebenslustigen.

Schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht, schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht, viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen und zu weit Schönerem berufen als jedes andere Gestirn, weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt, ist die Sonne.“ Also rezitierte Arnold Mettnitzer, Theologe und Psychotherapeut, Ingeborg Bachmanns „An die Sonne“, vor der „Himmelsleiter“ am Hotel Schloss Seefels.



Künstlerin Billi Thanners 21 Meter hohes Kunstwerk wurde am vergangenen Wochenende in einer kleinen Runde eingeweiht und bei Erleuchten ehrfürchtig beklatscht. Natürlich in Anwesenheit der 1972 geborenen Künstlerin, die in Wien und Peking lebt und lebte. Sie ist Vertreterin einer neuen Generation des zeitgenössischen zeitgemäßen Aktionismus, des Neo-Aktionismus.