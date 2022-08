Rafael Nadal: Es geht nicht mehr ohne Fragezeichen

Der Spanier hofft nach Verletzungspause auf Grand-Slam-Titel Nummer 23. Dominic Thiem steht vor einer schweren Auftakthürde.

New York/Wien. In Abwesenheit des Langzeitverletzten Roger Federer und Novak Djoković, der wegen seines Impfstatus nicht in die USA einreisen durfte, ist Rafael Nadal der einzige Vertreter der „Big Three“ bei den heute beginnenden US Open (ab 17 Uhr, live Eurosport). Erstmals seit drei Jahren ist der mittlerweile 36-jährige Spanier in Flushing Meadows wieder dabei. Mit einem großen Fragezeichen hinter seiner Fitness. Und doch will ihm speziell nach seinen Leistungen im ersten Halbjahr niemand die Chance auf Major-Titel Nummer 23 absprechen.

Nadal lag bis zum Wimbledon-Halbfinale sogar auf Kurs Richtung Grand Slam, also dem Gewinn aller vier Major-Turniere in einem Jahr, hatte er doch völlig überraschend nach Verletzungen und Corona und fünf Monaten ohne Match die Australian Open und dann auch noch zum 14. Mal die French Open gewonnen. Doch nicht seine schmerzhafte Dauerverletzung am linken Fuß (Deformation des Mittelfußknochens) stoppte den Mallorquiner in London, sondern eine Bauchmuskelverletzung, womit er Nick Kyrgios den kampflosen Einzug ins Wimbledon-Finale ermöglichte.

Die frühe Cincinnati-Niederlage Nadals sollte nicht falsch interpretiert werden. Denn auch für Nadal zählen in erster Linie die Grand Slams im Herbst seiner Karriere. Seinen Rekord weiter auszubauen, auch wenn Djoković wegen der unseligen Coronaimpfungsdebatte schon sein zweites Major versäumt, ist das erklärte Ziel. „Ich hoffe, dass ich bereit bin. Das ist alles, was ich sagen kann. Mit den Möglichkeiten, die ich habe, hoffe ich, dass ich stark genug bin, um mir selbst eine Chance zu geben“, sagte Nadal. Für TV-Experte und Ex-Weltklassespieler Mats Wilander ist der enorme Wille des Spaniers, trotz großer Schmerzen immer noch weiterzumachen, besonders bemerkenswert. „Dafür bewundere ich ihn mehr als für seine 14 Roland-Garros-Titel.“ Die chronische Fußverletzung allein kann jederzeit von einem Tag auf den anderen unerträglich werden. Wilander: „Ich kann nicht verstehen, wie ein Spieler das tun kann.“

Nadal könnte in New York nun sogar wieder zur Nummer eins der Welt werden. Zwei Major-Siege und das Wimbledon-Halbfinale haben ihn 2022 schon vor den US Open in die Poleposition im Kampf um den Tennisthron gebracht. Titelverteidiger und Spitzenreiter Daniil Medwedew hat immerhin die 2000 Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Schweres Thiem–Los

Bereits heute greift Dominic Thiem ins Turniergeschehen ein. Der Niederösterreicher, US-Open-Champion von 2020, trifft in der dritten Partie nach 17 Uhr MEZ auf den Spanier Pablo Carreno Busta. Gegen den Spanier macht eine bislang makellose Bilanz (7:0) Mut, allerdings präsentierte sich Carreno Busta zuletzt in bestechender Hartplatzform, als er in Cincinnati erstmals ein ATP-1000-Event gewinnen konnte.

In der Nacht auf Dienstag könnte auch die große Karriere von Serena Williams ihr Ende finden. Die US-Amerikanerin, die sich nach den US Open in die Tennispension verabschiedet, trifft in der Nightsession auf die Weltranglisten-80. Danka Kovinić aus Montenegro. Vor ihrem nahenden Abschied hat Williams großen Respekt. „Bei diesem Thema gibt es bei mir keine Freude, ich fühle große Schmerzen.“ (cg/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2022)