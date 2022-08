Wie Spekulanten Silber beeinflussen

Die globale Konjunktur schwächelt, Spekulanten trennen sich von Silberpapieren: Experten erklären, weshalb sie dem Silberpreis in naher Zukunft wenige Chancen einräumen.

Wien. Die Zinswende sorgt für Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten. Allein die Erwartungen weiterer Schritte der Notenbanken lösen größere Kursschwankungen aus. Zuletzt spekulierten viele Anleger etwa darauf, dass die US-Notenbank die Leitsätze in den kommenden Monaten womöglich weniger aggressiv anheben dürfte als zuletzt befürchtet. Der Grund dafür liegt in der Juli-Inflationsrate, sie stieg im Jahresvergleich um 8,5 Prozent an, damit weniger kräftig als im Vormonat.



Die Folgen solcher Meldungen waren auch an den Märkten für Edelmetalle sichtbar: So schnellte der Kurs für Gold ein gutes Stück nach oben. Auch die Silbernotierung gewann unmittelbar nach Veröffentlichung der Daten an Wert und schnellte auf knapp über 20 Dollar je Unze. Der Grund? Damit könnte ein zinsloses Investment in Edelmetalle im Vergleich zum Kauf solider Anleihen wieder interessanter werden, vor allem nach Abzug der Inflation. Daraus ergibt sich der Realzins, der nach wie vor im Dollar- wie im Euroraum negativ ist. Anleger verlieren mit einem Bondinvestment nach Abzug der Inflation Geld.



Doch die Euphorie währte kurz. Inzwischen ist der Silberpreis auf 19 Dollar gesunken. Die Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. So kommt die Hälfte der Silbernachfrage aus der Industrie, etwa für Elektronikbauteile. Doch die Konjunkturaussichten trüben sich ein. Ende Juli hatte der Internationale Währungsfonds seine Prognosen gesenkt, diesen zufolge wird die Weltwirtschaft heuer nur noch um 3,2 Prozent wachsen. Das weckt Sorgen über die industrielle Nachfrage.

Schmuckbedarf stagniert

Auch der Schmuckbedarf dürfte heuer stagnieren, konstatiert Frank Schallenberger, Rohstoffanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), die Nachfrage nach Münzen und Barren könnte leicht unter dem Vorjahreswert liegen. Schallenberger meint, unter dem Strich sollte heuer die globale Gesamtnachfrage nach Silber – ohne jene der Spekulanten – mit knapp mehr als einer Milliarde Unzen leicht niedriger ausfallen als 2021.



Damit dürfte die Nachfrage zwar über dem Angebot von geschätzten 995 Millionen Unzen liegen. Doch der Überschuss dürfte anhand massiver Verkäufe der Silber-ETCs (Exchange Traded Commodities), mit denen meist Spekulanten kurzfristige Wetten eingehen, überkompensiert werden, konstatiert Schallenberger. ETCs sind besicherte Schuldverschreibungen, die den Silberpreis abbilden.



„Das Aufwärtspotenzial beim Silberpreis bleibt vorerst begrenzt, insbesondere auch vor dem Hintergrund weiterer Zinserhöhungen durch die Fed und die EZB sowie der trüben Konjunkturperspektiven und der anhaltenden Dollarstärke“, so der LBBW-Analyst. Silber wird, wie andere Rohstoffe auch, in Dollar gehandelt. Je weiter die US-amerikanische Währung steigt, desto teuer wird der Kauf von Silber für internationale Käufer. Auf Sicht von zwölf Monaten rechne man mit einem Silberpreis von 17 Dollar.



Anleger, die auf weiter fallende Kurse setzen wollen, können dies mit einem Turbo-Short-Zertifikat machen. Ein solches bietet die Société Générale an (DE000SD5DNB8). Der aktuelle Hebel liegt bei zwei. Um diesen verändert sich der Kurs des Zertifikats im Verhältnis zu jenem des Basiswerts. Berührt oder überschreitet dieser die Marke von 28,03 Dollar, verfällt das Zertifikat.

Rücksetzer als Chance?

Anleger, die aktuelle Rücksetzer als Einstiegschance nutzen wollen, können dies zum Beispiel mit dem Best of Silver Miners Indexzertifikat von Alphabeta Acces Products (DE000DA0AB06) tun. Darin enthalten sind elf Silberminen-Aktien. Größte Gewichtung entfällt auf Wheaton Precious Metals. Das kanadische Unternehmen finanziert anderen Minenkonzernen ihre Förderprojekte vor und sichert sich deren künftige Förderung zu fixen Preisen. SSR Mining aus den USA sowie Silvercorp Metals aus Kanada zählen ebenfalls zu den größten Positionen im zugrunde liegenden Index.