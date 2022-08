Einsteigen, durchstarten, aufsteigen

Die Luftstreitkräfte des Österreichischen Bundesheeres bieten SoldatInnen eine Vielzahl an beruflichen Karriereoptionen. Im Fokus stehen u. a. die Fachbereiche Flugsicherung, Luftraumüberwachung und Luftfahrttechnik.

Mehr als 300.000 Flugbewegungen finden jährlich an österreichischen Flughäfen statt. Dass PilotInnen den Flugverkehr selbstständig organisieren und durchführen, ist dabei nicht möglich. Um Kollisionen zu vermeiden und für einen reibungslosen, unfallfreien Flugverkehr zu sorgen, braucht es eine moderne Flugsicherung. Deren Hauptaufgaben betreffen die Flugverkehrslenkung und -kontrolle (Air Traffic Control = ATC), den Fluginformationsdienst (Flight Information Service = FIS) und das Management des Luftraums für wirtschaftlich sinnvollen Flug­verkehr.

Komplexe Flugsicherung

Die Flugsicherung in Österreich funktioniert durch die Aufteilung in jene drei Zuständigkeitsbereiche, die jedes Flugzeug während des Fluges passiert: Tower, Approach und Überflug. Während im Tower-Bereich die FluglotsInnen vor allem für die Anweisung, wie zur Piste gerollt werden muss, sowie für die Startfreigabe verantwortlich zeichnen, führen die LotsInnen der Anflugkontrollstellen (Approach APP) die PilotInnen zu den Luftstraßen, oder umgekehrt – wenn sie sich einem Flughafen nähern – von den Flugstraßen zu einem Instrumentenlandesystem eines Flughafens. Bei der Überflugkontrolle stehen schließlich die „Kreuzungen in der Luft“ im Fokus. Aufgabe der Flugsicherer ist es, dass alle Flugzeuge auf dem kürzestmöglichen Weg dorthin kommen, wohin sie gern möchten, und wieder die Freigabe zum Landen erhalten.

Lernen am Simulator

Den Fachbereich Flugsicherung gibt es auch beim Bundesheer. Ausgebildet werden die Offiziere und Unteroffiziere der Luftstreitkräfte an der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn in Niederösterreich. Verpflichtend ist dabei die Einhaltung von EU-Standards, damit Flugsicherer auch den zivilen Flugverkehr kon­trollieren dürfen. Eine zentrale Rolle spielt die Ausbildung an einem Simulator, an dem unter anderem Extremsituationen trainiert werden, um die richtigen Reaktionen im Notfall zu erlernen.

Seit Ende 2017 ist der Tower-Simulator an der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule in Betrieb. Er wird mit der modernsten am Markt befindlichen Software betrieben und laufend am neuesten Stand der Technik gehalten. Auf den Bildschirmen können mittels 360-Grad-Rundumsicht die Militärflugplätze des Bundesheeres realitätsgetreu dargestellt werden. Ziel ist es, die angehenden FluglotsInnen auf die örtlichen Gegebenheiten optimal vorzubereiten und ihnen das Gefühl zu vermitteln, an ihrem realen Arbeitsplatz im Tower zu sitzen.

Die Flugsicherung dient der sicheren Abwicklung des Flugverkehrs in der militärischen und zivilen Luftfahrt. (c) Bundesheer

Der Simulator spielt alle Wetterlagen und Tageszeiten wie im echten Leben ein. Die Ausbilder können zudem Szenarien in einem Zeitablauf vorprogrammieren. Sie verwickeln damit die Auszubildenden mit Fortdauer der Übungen in eine Reihe von Flugvorfällen und schulen deren Konzentrationsfähigkeit und mentale Belastbarkeit. Übungen können im Rahmen einer Nachschau nochmals am Bildschirm abgerufen werden, um auf Fehler oder gelungene Handlungen hinzuweisen. Der Simulator kann auch die Übung aus der Sicht von PilotInnen nachspielen. Wenn die künftigen FluglotsInnen anschaulich erleben, wie sich ihre Anweisungen für die PilotInnen auswirken, erhöht dies den Lerneffekt.

Selektive Ausbildung

So wichtig die Aufgabe der Flug­sicherer ist, so fordernd und umfangreich ist deren Ausbildung. Das Auswahlverfahren für angehende Fluglotsen bis zur Zulassung erweist sich als hoch selektiv. Grundvoraussetzungen sind Matura, das positive Durchlaufen einer medizinischen und psychologischen Testreihe, eine Fachausbildung im In- und Ausland und Praxisschulungen am jeweiligen Arbeitsplatz (Flugplatz). Die Ausbildung kann als Militärperson oder als ziviler Bediensteter absolviert werden. In Langenlebarn absolvieren übrigens nicht nur angehende MilitärfluglotsInnen ihre Fachausbildung. Geschult werden am Simulator auch ausgebildete LotsInnen, die hier regelmäßig Notverfahren trainieren, neue An- und Abflugverfahren einstudieren oder sich auf Großereignisse (z. B. Luftraumsicherungsoperationen, Auslandseinsätze, Airpower) vorbereiten.

Luftraumüberwachung

Wer beim Bundesheer ein aktiver Teil der Luftstreitkräfte sein will, kann seinen Beitrag auch im Bereich der Luftraumüberwachung leisten. Als permanente Einsatzaufgabe überwacht der Verband Luftraumüberwachung den österreichischen Luftraum rund um die Uhr. Um die Lufthoheit zu wahren, ist es notwendig, eindringende Luftfahrzeuge zu orten, zu identifizieren und gegebenenfalls abzufangen. Zwischen 30 und 50 Mal pro Jahr müssen dies die Luftstreitkräfte in sogenannten „Priorität Alpha“-Einsätzen tatsächlich tun.

Die dem Kommando Luftraumüberwachung unterstellten Verbände stellen rund um die Uhr die Luftraumbeobachtung sowie die taktische Kontrolle und Flugsicherung der eigenen Luftfahrzeuge sicher. Anlassbezogen, etwa bei Luftraumsicherungsoperationen, kommen außerdem die Bodentruppen der Fliegerabwehr zum Einsatz.

Als aktive Komponente dienen die Düsenjets des Überwachungsgeschwaders sowie die bodengestützten Systeme der Fliegerabwehrtruppe. Die passive Komponente bildet das Luftraumbeobachtungs- und -führungssystem Goldhaube. Das Radarbataillon verstärkte die ortsfesten Anlagen mit dem Tieffliegererfassungsradarsystem. Dieses System wurde in den 1990er-Jahren aufgrund der Erkenntnisse aus der Jugoslawien-Krise ins Leben gerufen. Es deckt das Spektrum der tieffliegenden Luftfahrzeuge ab, die durch die ortsfesten Radarstationen nicht erfasst werden können.

Bestückt mit modernen Sensoren, überwacht das Tieffliegererfassungsradarsystem mit seinen Aufklärungs- und Zielzuweisungs­radar-Einrichtungen Hauptanflugrouten für Luftfahrzeuge. Das System liefert so einen entscheidenden Beitrag zur Erfassung von Luftfahrzeugen und zur Erstellung des Luftlagebildes.

TechnikerInnen sichern die Funktionstüchtigkeit von Fluggeräten. (c) Bundesheer

TechnikerInnen an Bord

Einen herausfordernden Fachbereich der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule des Bundesheeres stellt ebenfalls die Luftfahrttechnik dar. Luftfahrttechniker­Innen bearbeiten, kontrollieren, warten und reparieren nach gesetzlichen Vorschriften Luftfahrzeuge aller Art: Flugzeuge mit unterschiedlichen Antrieben (Kolbentriebwerke, Turbinenantriebe) oder Hubschrauber.

Für ihre Arbeit haben sie mit modernster Technik in den Bereichen Hydraulik, Pneumatik, Elektronik und Mechanik zu tun. Sie stellen sicher, dass die Triebwerke, die Elektronik und die Ausrüstung der Fluggeräte einwandfrei funktionieren. LuftfahrttechnikerInnen sind übrigens nicht nur auf dem Boden aktiv, sondern während des Fluges mit an Bord, da sie als BordtechnikerInnen auch in der Luft unverzichtbarer Bestandteil der Crew sind.

Beruflich nach oben Die Luftstreitkräfte sorgen für den Schutz des österreichischen Luft­raumes und unterstützen die Bodentruppen durch Transporte und Aufklärungsflüge. Zu den zentralen Aufgaben zählen das Wahren der Lufthoheit inklusive Luftraumüberwachung vom Boden aus, der Raum- und Objektschutz sowie Rettungs- und Assistenzeinsätze in Katastrophenfällen und bei ­Unfällen. Die Vielfalt der Leistungen schlägt sich in einer Vielzahl von Job- und Einsatzmöglichkeiten nieder. Aktuell sucht das Bundesheer wieder nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Karrierechancen reichen vom Luftfahrttechniker bis hin zur Pilotin. Nähere Informationen:

luft.bundesheer.at

www.airpower.gv.at