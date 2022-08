Bundesheer-Patrouille entdeckt leblosen steirischen Pkw-Lenker

Die Soldaten begannen sofort mit der Reanimation, bevor das Notarzt-Team übernahm. Der 24-Jährige erlag jedoch seinen Verletzungen.

Eine Bundesheer-Patrouille hat in der Nacht auf Montag in der Südoststeiermark einen verunglückten Pkw-Lenker entdeckt. Die Soldaten im Grenzeinsatz alarmierten sofort die Rettungskräfte und begannen mit der Reanimation. Ein Notarzt-Team übernahm kurz darauf, letztlich aber vergeblich. Der 24-Jährige aus dem erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Der 24-Jährige war kurz nach Mitternacht auf der B69 von Halbenrain kommend in Fahrtrichtung Unterpurkla gefahren. In einer Linkskurve dürfte er die Kontrolle über sein Auto verloren haben, kam von der Straße ab und prallte gegen ein landwirtschaftliches Gebäude. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Unmittelbar nach dem Unfall verständigte eine Patrouille des Bundesheeres die Einsatzkräfte und begann mit der Reanimation. Der kurz darauf eingetroffene Notarzt setzte die Wiederbelebungsmaßnahmen fort, musste sie dann jedoch erfolglos beenden.

Die Bergungsarbeiten wurden von einigen Freiwilligen Feuerwehren mit 26 Einsatzkräften durchgeführt. Am Fahrzeug und am landwirtschaftlichen Gebäude entstand erheblicher Schaden, wie die Polizei mitteilte.

(APA)