Die „Wien Energie" soll in finanziellen Nöten stecken. Erste Gegenmaßnahmen wurden aber bereits eingeleitet.

Erste Gegenmaßnahmen wurden aber bereits eingeleitet. So wird die Lichtenfelsgasse in Dunkelfelsgasse umbenannt, um Energie zu sparen. Dass damit einhergehend auch der Strom in der dortigen ÖVP-Zentrale abgeschaltet werden muss, sei leider der Krise geschuldet, hieß es aus der Wiener Stadtregierung am Montag.

Auch dürfen Fußballteams aus Liechtenstein wegen des Energie verbrauchenden Namens nicht mehr nach Wien kommen. Eine Maßnahme, die vor allem in Hütteldorf begrüßt wird. Sogar ein Unwetter aus anderen Städten, etwa ein Sturm Graz, wird wegen der Gefahr für die Energieversorgung nicht mehr ins Stadion gelassen. Überhaupt hat das Rapid-Team Vorbildcharakter: Es hat wenig Leuchten – und mehr Energie kann man beim Laufen gar nicht mehr sparen.

Am Wiener Straflandesgericht werden die Gründe für die U-Haft modifiziert. Verdunkelungsgefahr ist künftig kein Problem mehr, verhaftet wird nur noch, wer das Licht einschaltet.

Abgeschaltet wird auch die Straßenbeleuchtung am Handelskai. Zum Glück tummeln sich in der Gegend aber immer viele Hasen. Nun kann Meister Lampe einmal zeigen, was er drauf hat.

Aber keine Angst, irgendeinen Strom wird es in Wien trotz aller Umstände weiterhin geben: die Donau.