Spektakulärer Polizeieinsatz im Wienfluss

Bei einer Verfolgungsjagd ist ein flüchtiger Täter zehn Meter tief in den Wienfluss gesprungen. Er konnte schwerverletzt geborgen werden.

Am Sonntag gegen 22 Uhr kam es auf der Linken Wienzeile (Höhe Rüdigerhof) zu einem großen Aufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettung.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden wegen eines Raufhandels zu einem Kiosk gerufen. Ein Betrunkener soll einen 25-Jährigen grundlos geschlagen und mit einer Glasflasche attackiert haben. Auch zur Hilfe kommende Passanten sollen von dem Angreifer mit Flaschen beworfen worden sein.

Der Tatverdächtige machte vor Ort immer wieder wirre und falsche Angaben zu seinem Namen, woraufhin die Polizisten sich mit ihm zur nächsten Polizeiinspektion begaben. Auf dem Weg dorthin versuchte der Mann zu Fuß zu flüchten. Einige Polizisten sprinteten dem 20-Jährigen gerade hinterher, als dieser beschloss, sich über das grüne Geländer zum Wienfluss etwa zehn Meter hinunterzuwerfen. Der flüchtige Täter zog sich schwerste Verletzungen zu, rappelte sich dennoch wieder auf und rannte in den beginnenden stockfinsteren Tunnel unterhalb der Pilgrambrücke.

Der Schwerverletzte wird mit Polizei und Feuerwehr geborgen. Bernadette Krassay

Ein Lichtermeer, aus zig Taschenlampen erzeugt, war im Wienfluss daraufhin zu sehen. Die Polizisten verfolgten den Flüchtenden in einen Tunnel, dort versuchte er sich in einem Abflussrohr vor ihnen zu verstecken. Nach einer etwa 15-minütigen Suche werden sie fündig. In einer orangenen Rettungsplane trugen sie den regungslosen Schwerverletzten aus dem Tunnel hervor.

Durch den Brückensprung zog sich der Mann Verletzungen im Beinbereich zu und konnte selber nicht mehr aus dem Kanal steigen. Der Verletzte wurde von der Berufsfeuerwehr Wien in einer Rettungswanne mit einer Drehleiter und einem Flaschenzug unter Begleitung eines Höhenretters der Feuerwehr auf Straßenniveau gehoben.

Dort wurde der Mann vom Rettungsdienst notfallmedizinisch erstversorgt und unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Bei seiner Spitalsbehandlung attackierte der Tatverdächtige zusätzlich noch seinen behandelnden Arzt mit Fußtritten. Der Mann, ein 20-jähriger österreichischer Staatsbürger, wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung und der versuchten Körperverletzung festgenommen.