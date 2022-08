Die Präsidentschaftsdebatte verfolgte man landesweit - auch in dieser Bar in Rio de Janeiro.

Es war eigentlich eine TV-Diskussion aller Präsidentschaftskandidaten. Doch geprägt hat die Sendung das Duell des rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro und dem Linksbündnis-Kandidaten Lula da Silva.

Korruptionsvorwürfe und die Sozialhilfe für die Armen haben die erste Debatte zwischen den Kandidaten für die brasilianischen Präsidentschaftswahlen am 2. Oktober angeheizt. Die TV-Diskussion brachte die sechs Hauptkandidaten zusammen, darunter den rechtsextremen Präsident Jair Bolsonaro und den linksgerichteten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, die in den Umfragen an der Spitze liegen und einander die spannendsten Auseinandersetzungen des Abends lieferten.

Aufgrund der großen Anzahl von Kandidaten gab es laut Nachrichtenagentur EFE nur zwei direkte Auseinandersetzungen zwischen Lula und Bolsonaro, die erste über Korruption und die zweite über Subventionsprogramme für die Ärmsten, sowie ein Handgemenge in den Schlussreden. Gleich zu Beginn der Debatte erwähnte Bolsonaro die in der Regierung Lula aufgedeckten Korruptionsfälle, die er als "die korrupteste in der Geschichte Brasiliens" bezeichnete, und nannte den Oppositionsführer zweimal einen "Ex-Sträfling".

Welcher Kandidat ist der „sauberere"?

Der Präsident erinnerte an die fast zwei Jahre, die Lula wegen zweier Korruptionsverurteilungen im Gefängnis verbrachte, die 2021 wegen Unregelmäßigkeiten im Verfahren aufgehoben wurden. Lula sagte, er sei "viel sauberer" als Bolsonaro, weil er "vom Obersten Gerichtshof und von der UNO für unschuldig befunden und erklärt wurde" und versicherte, dass er "nur aus politischen Gründen inhaftiert wurde", damit Bolsonaro die Wahlen gewinnen konnte.

Andere Kandidaten erinnerten auch an die Korruption der Arbeiterpartei (PT) von Lula und wiesen auf angebliche Unregelmäßigkeiten in der aktuellen Situation hin, insbesondere auf den Versuch, öffentliche Gelder für den Kauf von Impfstoffen gegen Covid-19 umzuleiten. Der Kandidat Ciro Gomes, der in Lulas erster Regierung Minister war, sagte, er distanziere sich von der PT, "weil Lula sich korrumpieren ließ".

Lula (2.v.li.) und Bolsonaro (3.v.re.) und die anderen Präsidentschaftskandidaten bei der TV-Debatte. REUTERS

Streitthema Einkommensverteilung

Der Kampf gegen den Hunger, von dem 33 Millionen Menschen in Brasilien betroffen sind, führte zu einem weiteren heftigen Schlagabtausch zwischen Lula und Bolsonaro über Programme zur Einkommensverteilung. Bolsonaro versprach mitten im Wahlkampf, die Subventionen beizubehalten, die seine Regierung seit August dieses Jahres an die Armen verteilt, und Lula beschuldigte ihn der "Lüge", weil die Hilfen nicht im Gesamthaushalt für 2023 enthalten sind.

Gomes, der in den Umfragen mit großem Abstand zu Lula und Bolsonaro an dritter Stelle steht, beschuldigte den amtierenden Staatschef, "unsensibel" zu sein, weil er am vergangenen Freitag geleugnet hatte, dass es in Brasilien einen echten Hunger gibt.

„Schande für den Journalismus"

Ein Moment, der die Debatte auf den Kopf stellte, war ein persönlicher Angriff Bolsonaros auf eine Journalistin wegen einer Frage, die sie einem anderen Kandidaten zu Impfstoffen gegen Covid-19 gestellt hatte.

Bolsonaro, der für seine Macho-Ausbrüche bekannt ist, sagte der Journalistin Vera Magalhaes, sie sei eine "Schande für den Journalismus". Die Beleidigung der Journalistin löste eine Reaktion mehrerer konkurrierender Kandidaten aus, die sich fortan in ihren Vorwürfen an den Führer der Rechtsextremen zusammenschlossen, um Respekt für Frauen einzufordern.

Bolsonaro warnt vor linker Politik

In seiner Abschlussrede verwies Bolsonaro auf die politischen Gemeinsamkeiten zwischen Lula und anderen linken Führern Lateinamerikas und sagte, er werde deren Politik in Brasilien anwenden.

"Der Ex-Sträfling unterstützte Chávez, er unterstützte Maduro. Und schauen Sie sich an, wie es in Venezuela aussieht", sagte Bolsonaro, der auch die wirtschaftliche Situation im Argentinien von Alberto Fernández kritisierte.

Er wies auch darauf hin, dass Lula Gabriel Boric in Chile unterstützte, der "Feuer im Untergrund legte", Gustavo Petro in Kolumbien, "der die Drogen freigeben will" und Daniel Ortega in Nicaragua, "der Priester verhaftet und Nonnen verfolgt".

Bolsonaro verabschiedete sich mit seinem Wahlkampfslogan "Gott, Land, Familie und Freiheit", während Lula auf seine Erfahrung in der Regierung anspielte: "Ich weiß, was ich getan habe, ich weiß, was ich tun werde, und deshalb falle ich nicht auf einfache Versprechen herein.

Alle Umfragen zeigen ein stark polarisiertes Szenario zwischen Lula, der eine Koalition von zehn progressiven Parteien anführt, und Bolsonaro, dem Führer der extremen Rechten. Laut Umfragen ist Lula mit rund 45 Prozent der Stimmen der Favorit für den Wahlsieg, während Bolsonaro auf 30 Prozent der Stimmen kommt.

